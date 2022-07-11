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Данилов об удачных ударах украинской артиллери: "И это мы еще не начинали"

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 12:57
Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.

Источник: сообщение Данилова в Twitter

Прямая речь Данилова: "Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали!".

Детали: Данилов также добавил, что следствием последних ударов украинской армии высокоточным оружием по "командным пунктам, технике и складам боеприпасов рашистов" стали их "деморализация, демилитаризация и деоккупация".

Предыстория: 7 июля российский президент Владимир Путин, развязавший войну против Украины, заявил, что в РФ "всерьез пока ничего не начинали".

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Темы: ДаниловПутинармия
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