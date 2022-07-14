Прилеты по Виннице: погибли 22 человека, около 50 – в тяжелом состоянии

В результате российского удара по центру Винницы в четверг известно о 22 погибших, еще около 90 человек обратились за помощью в медучреждения, примерно полсотни из них в тяжелом состоянии.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook, Офис генпрокурора в Telegram и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Сообщается, что в настоящее время известно о 22 погибших, среди которых трое детей.

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Также установлено, что вражескими ракетами было уничтожено здание одного из медицинских центров.

Прокуратура начала расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством.

Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан и открыла горячие линии для поиска пропавших.

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Прямая речь Клименко: "Если ваши родные или знакомые находились в месте прилета и не выходят на связь, звоните по телефону 050-222-03-26 или 59-42-00".

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