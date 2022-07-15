Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников опроверг контрабанду западного оружия из Украины и пообещал лучший контроль

Евгений КизиловПятница, 15 июля 2022, 14:49
Резников опроверг контрабанду западного оружия из Украины и пообещал лучший контроль
Алексей Резников, фото Getty Images

Министр обороны Алексей Резников в ответ на обеспокоенность Запада заверил, что Украина не вывозит контрабандой вооружение, полученное от зарубежных партнеров для защиты от России.

Источник: Резников в интервью изданию Financial Times

Прямая речь: "Нам нужно выжить. У нас нет оснований вывозить оружие из Украины".

Реклама:

Детали: Резников сообщил, что некоторые союзники направили в Украину своих военных представителей, чтобы наблюдать за потоком предоставленного ими оружия.

Кроме того, добавил он, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга дислокации и использования предоставленного Западом оружия, и страны НАТО имеют доступ к этой информации.

По словам Резникова, действие этой системы, которой сейчас управляют централизованно, будет распространено до уровня бригад и, возможно, батальонов. Киев будет консультироваться с партнерами по поводу того, как далеко ее распространять. Украина также разрабатывает две системы отслеживания, которые будут работать параллельно с программным обеспечением НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Министр настаивает, что нет никаких шансов на кражу тяжелого вооружения из Украины, поскольку у него есть GPS-трекеры и западные военные спутники могут его отслеживать.

В то же время Резников предположил, что теоретически из Украины в Евросоюз могут вывозить огнестрельное оружие типа автоматов, но ни таможня, ни правительство не получали информацию о таких случаях от Европола или полиции ЕС.

По информации Financial Times, представители ЕС и НАТО выражали пожелание, чтобы Киев лучше отслеживал полученное от Запада оружие, поскольку есть опасения, что его контрабандой вывозят из страны на черный рынок Европы.

Предыстория:

  • Ранее в ЕС заявили, что информация о якобы "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой России.
  • В НАТО тоже уверены, что Украина должным образом обеспечивает хранение и учет оружия, получаемого от союзников.
  • В то же время конгрессвумен США Виктория Спартц заявила, что якобы существуют преграды в установлении надзора за американской военной помощью в Украине.
  • В ответ на это глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной раде создать Временную специальную комиссию, которая контролировала бы использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.

Темы: РезниковоружиеконтрабандаЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: