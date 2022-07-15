Резников опроверг контрабанду западного оружия из Украины и пообещал лучший контроль

Министр обороны Алексей Резников в ответ на обеспокоенность Запада заверил, что Украина не вывозит контрабандой вооружение, полученное от зарубежных партнеров для защиты от России.

Источник: Резников в интервью изданию Financial Times

Прямая речь: "Нам нужно выжить. У нас нет оснований вывозить оружие из Украины".

Детали: Резников сообщил, что некоторые союзники направили в Украину своих военных представителей, чтобы наблюдать за потоком предоставленного ими оружия.

Кроме того, добавил он, Украина использует программное обеспечение НАТО, приобретенное в 2019 году, для мониторинга дислокации и использования предоставленного Западом оружия, и страны НАТО имеют доступ к этой информации.

По словам Резникова, действие этой системы, которой сейчас управляют централизованно, будет распространено до уровня бригад и, возможно, батальонов. Киев будет консультироваться с партнерами по поводу того, как далеко ее распространять. Украина также разрабатывает две системы отслеживания, которые будут работать параллельно с программным обеспечением НАТО.

Министр настаивает, что нет никаких шансов на кражу тяжелого вооружения из Украины, поскольку у него есть GPS-трекеры и западные военные спутники могут его отслеживать.

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В то же время Резников предположил, что теоретически из Украины в Евросоюз могут вывозить огнестрельное оружие типа автоматов, но ни таможня, ни правительство не получали информацию о таких случаях от Европола или полиции ЕС.

По информации Financial Times, представители ЕС и НАТО выражали пожелание, чтобы Киев лучше отслеживал полученное от Запада оружие, поскольку есть опасения, что его контрабандой вывозят из страны на черный рынок Европы.

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