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Россияне пытаются выбить ложь о Редисе и Калине – азовец, вернувшийся из плена

Мазуренко Алена Среда, 6 июля 2022, 21:24

Российские оккупанты пытаются выбить лживую провокативную информацию о руководителях "Азова", которые были на "Азовстале", - командире Денисе Прокопенко "Рэдисе" и его заместителе Святославе Паламаре "Калине".

Источник: боец "Азова", вернувшийся из плена РФ в Youtube полка

Прямая речь: "Они уцепились, буквально, у двух-трех человек и говорили, что им нужна информация на Редиса, Тавра и Калину".

Детали: По его словам, к украинским защитникам в плену оккупантов приходили пропагандисты и представители сепаратистских СМИ, которые задавали провокативные вопросы.

В частности, заявляли, что украинские защитники нападали на российских захватчиков, но украинские бойцы отвечали, что находились у себя дома – в Мариуполе и держали оборону своего дома.

Кроме того, оккупанты под хмельком избивали украинских бойцов и требовали лживую информацию о находившихся на "Азовстале" руководителях "Азова".

Боец рассказал, что оккупанты осознали, что российская разведка не справилась, ведь уверяла, что украинские защитники сдадутся, особенно в приближенных к РФ городах, в частности Харькове.

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По его словам, захватчики верили в то, что смогут захватить Украину "за три дня".

В российском плену между собой украинские бойцы почти не общались: "Можно было только в туалет с охранником".

Он рассказал, что, по сплетням в оккупации, Редиса и Калину перевезли в Россию, в СИЗО Лефортово.

Азовец на псевдониме "Торк" – один из украинских военных, которых 29 июня в процессе обмена пленными удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

В настоящее время он находится в украинской больнице. Во время вражеских обстрелов в Мариуполе Торк получил тяжелое ранение. О том, что едет на обмен, не знал до последнего.

Предыстория:

  • Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находятся в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • 19 июня российские СМИ сообщили, что командиров полка "Азов" вывезли с оккупированной территории Донецкой области в Россию для "следственных действий". Перед тем командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.
  • 29 июня в рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

Темы: АзовМариупольпленные
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