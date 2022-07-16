Удар по Виннице 14 июля: количество жертв возросло до 24

Число жертв в результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля возросло до 24 человек – в больнице умерла пострадавшая женщина.

Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram

Прямая речь Борзова: "24 погибших… К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице – 85% ожогов".

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Детали: По словам главы ОВА, продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей.

4 человека остаются в списке пропавших без вести.

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