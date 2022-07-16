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Удар по Виннице 14 июля: количество жертв возросло до 24

Ирина БалачукСуббота, 16 июля 2022, 10:41
Удар по Виннице 14 июля: количество жертв возросло до 24
Разрушенный россиянами Дом быта в Виннице. Фото ГСЧС

Число жертв в результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля возросло до 24 человек – в больнице умерла пострадавшая женщина.

Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram

Прямая речь Борзова: "24 погибших… К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице – 85% ожогов".

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Детали: По словам главы ОВА, продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей.

4 человека остаются в списке пропавших без вести.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов.
  • По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.
  • В Офисе президента сообщили, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подводной лодки в Черном море.
  • Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
  • Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли 24 мирных жителя, был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".

Темы: Винницавойнажертвы
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