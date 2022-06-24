"Самый убедительный сценарий": MH17 над Донбассом сбила российская ракета – ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 23 июня признала резолюцией, что малайзийский Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году был сбит российской ракетой.

Источник: заявление ПАСЕ

Детали: По мнению ПАСЕ, "убедительным сценарием" является тот, по которому самолет был сбит российской ракетой "Бук", предоставленной военным подразделениям, контролируемым РФ.

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Кроме того, Ассамблея заявила, что поражена "дезинформацией", распространяемой российскими органами власти по поводу сбитию этого самолета.

"Вместо предоставления достоверной информации компетентным следственным органам, российские власти распространяют дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать неразбериху.

Как свидетельствуют разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти даже ушли так далеко, что предоставили манипулятивные радарные, спутниковые и другие данные, чтобы скрыть правду", – говорится в сообщении.

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В ПАСЕ уточняют, что версии о том, что украинский истребитель СУ 25 или МиГ 29 сбил рейс MH17, или что в этом виновата украинская ракета "Бук", выпущенная с контролируемой Киевом территории, были "тщательно опровергнуты".

Ассамблея в очередной раз призвала Россию "добросовестно сотрудничать с расследованиями, включая предоставление надлежащих спутниковых и радиолокационных данных об ущербе, и официально извиниться перед родственниками жертв MH 17 за боль и страдания, вызванные дезинформацией".

Напомним: В Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по делу о гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Детальнее об этом - в статье Наказания не избежать: что дает новый процесс против РФ по катастрофе MH17

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