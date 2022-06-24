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"Самый убедительный сценарий": MH17 над Донбассом сбила российская ракета – ПАСЕ

Ольга ГлущенкоПятница, 24 июня 2022, 01:22
фото: Getty Images

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 23 июня признала резолюцией, что малайзийский Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году был сбит российской ракетой.

Источник: заявление ПАСЕ

Детали: По мнению ПАСЕ, "убедительным сценарием" является тот, по которому самолет был сбит российской ракетой "Бук", предоставленной военным подразделениям, контролируемым РФ.

Кроме того, Ассамблея заявила, что поражена "дезинформацией", распространяемой российскими органами власти по поводу сбитию этого самолета.

"Вместо предоставления достоверной информации компетентным следственным органам, российские власти распространяют дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать неразбериху.

Как свидетельствуют разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти даже ушли так далеко, что предоставили манипулятивные радарные, спутниковые и другие данные, чтобы скрыть правду", – говорится в сообщении.

В ПАСЕ уточняют, что версии о том, что украинский истребитель СУ 25 или МиГ 29 сбил рейс MH17, или что в этом виновата украинская ракета "Бук", выпущенная с контролируемой Киевом территории, были "тщательно опровергнуты".

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Ассамблея в очередной раз призвала Россию "добросовестно сотрудничать с расследованиями, включая предоставление надлежащих спутниковых и радиолокационных данных об ущербе, и официально извиниться перед родственниками жертв MH 17 за боль и страдания, вызванные дезинформацией".

Напомним: В Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по делу о гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Детальнее об этом - в статье Наказания не избежать: что дает новый процесс против РФ по катастрофе MH17

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17.

Темы: MH17ПАСЕавиа
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