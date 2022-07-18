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Об увольнении Баканова и Венедиктовой речь пока не идет - ОП

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 11:05
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. ФОТО С FACEBOOK ОП

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

Источник: Смирнов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Речь об увольнении этих двух должностных лиц  (генпрокурора и главы СБУ - ред.) пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранена от должности, а глава Службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей".

Детали: По его словам, будут проведены проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент прошения о предоставлении согласия об увольнении генпрокурора и главы СБУ. По мнению Смирнова, Венедиктову и Баканова отстранили для того, чтобы сделать невозможным их потенциальное влияние на расследование.

Прямая речь: "Все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих двух органов по очищению этих органов от коллаборантов и государственных изменников. В то же время, на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять фактически пачками таких людей в каждом из этих органов. 

Для того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на расследуемые уголовные производства и работников СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией и так же, что касается прокуроров, президентом были приняты соответствующие решения об отстранении".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова.
  • Глава государства заявил, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов

Темы: СБУОфис генпрокурораЗеленский
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