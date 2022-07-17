Зеленский отстранил Венедиктову и Баканова

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

Источник: указы президента

Детали: Венедиктова отстранена от должности генерального прокурора в соответствии с частью второй статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения", говорится в указе.

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Эта норма была проголосована Верховной Радой только в мае 2022 года, и она дает президенту право в период действия военного положения "принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и освобождении от должности которого отнесено к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнение обязанностей на другое лицо".

По закону назначение генпрокурора и главы СБУ являются полномочиями Верховной Рады, хотя и происходят по представлению президента. В Конституции не предусмотрены полномочия президента отстранять или устранять глав ОГП или СБУ.

Другим указом Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

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Это тот самый Симоненко, которого сразу несколько источников УП во власти называют креатурой заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Именно Симоненко отвечал за передачу дела скандального Татарова от НАБУ в СБУ и именно его журналисты УП фиксировали на праздновании дня рождения Татарова.

Как убеждают собеседник УП во власти, Венедиктову отстранили из-за напряженных отношений с Офисом президента. В частности, недовольство команды Зеленского вызвала медийная активность генпрокурора и ее решение в ускоренном режиме передавать в суд дела против российских военнопленных. Это, по словам людей, причастных к переговорам с россиянами, могло угрожать судами над украинскими пленными в России и остановкой обменов.

Также своим указом президент отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.

"Согласно статье 47 дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденному законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Эта статья предусматривает устранение военнослужащего от исполнения служебных обязанностей за "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий".

Вероятно, обязанности главы СБУ после "устранения" Баканова будет исполнять его первый заместитель Василий Малюк. Он также был на скандальном праздновании дня рождения Татарова.

Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку.

Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.