Президент прокомментировал решение по Венедиктовой и Баканову

Президент Владимир Зеленский заявил, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы к руководителям.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 производствах соответствующим лицам объявлено о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

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Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ.

Сегодня я принял решение об отстранении от должностей генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины".

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова.