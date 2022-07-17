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Президент прокомментировал решение по Венедиктовой и Баканову

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 22:44
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы к руководителям.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 производствах соответствующим лицам объявлено о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ.

Сегодня я принял решение об отстранении от должностей генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины".

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова.

Темы: Зеленский
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