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В ВР поступило представление о новом министре соцполитики

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 19:44
Оксана Жолнович, фото из Facebook

В Верховную Раду поступило представление премьера Дениса Шмыгаля о назначении министром соцполитики Оксаны Жолнович.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Дословно: "В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины".

Детали: Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что вопрос о назначении Жолнович будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.

Что предшествовало: Ранее 18 июля Верховная Рада поддержала заявление об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной.

Предыстория:

  • 15 июля Министр социальной политики Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке.
  • В начале июля собеседники "Украинской правды" в Офисе президента сообщили, что в ближайшие недели парламент может сменить министра социальной политики.
  • По данным УП, в команде президента приняли решение об увольнении Марины Лазебной. Отмечалось, что кандидатом на нового министра рассматривают Оксану Жолнович, которая руководила департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.

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Темы: МинсоцполитикиВерховная Рада
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