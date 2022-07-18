В ВР поступило представление о новом министре соцполитики

В Верховную Раду поступило представление премьера Дениса Шмыгаля о назначении министром соцполитики Оксаны Жолнович.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Дословно: "В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины".

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Детали: Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что вопрос о назначении Жолнович будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.

Что предшествовало: Ранее 18 июля Верховная Рада поддержала заявление об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной.

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