В ВР поступило представление о новом министре соцполитики

В Верховную Раду поступило представление премьера Дениса Шмыгаля о назначении министром соцполитики Оксаны Жолнович.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Дословно: "В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины".

Детали: Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что вопрос о назначении Жолнович будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента.

Что предшествовало: Ранее 18 июля Верховная Рада поддержала заявление об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной.

Предыстория:

15 июля Министр социальной политики Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке.

В начале июля собеседники "Украинской правды" в Офисе президента сообщили, что в ближайшие недели парламент может сменить министра социальной политики.

По данным УП, в команде президента приняли решение об увольнении Марины Лазебной. Отмечалось, что кандидатом на нового министра рассматривают Оксану Жолнович, которая руководила департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.