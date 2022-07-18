До ВР надійшло подання про нового міністра соцполітики

До Верховної Ради надійшло подання прем’єра Дениса Шмигаля про призначення міністром соцполітики Оксани Жолнович.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook

Дослівно: "У Верховну Раду України надійшло подання прем’єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики України".

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Деталі: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що питання про призначення Жолнович буде розглянуто на найближчому засіданні парламенту.

Що передувало: Раніше 18 липня Верховна Рада підтримала заяву про звільнення міністра соціальної політики Марини Лазебної.

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