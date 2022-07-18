До ВР надійшло подання про нового міністра соцполітики

До Верховної Ради надійшло подання прем’єра Дениса Шмигаля про призначення міністром соцполітики Оксани Жолнович.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook

Дослівно: "У Верховну Раду України надійшло подання прем’єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики України".

Деталі: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що питання про призначення Жолнович буде розглянуто на найближчому засіданні парламенту.

Що передувало: Раніше 18 липня Верховна Рада підтримала заяву про звільнення міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Передісторія:

15 липня міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у Верховну Раду заяву про відставку.

На початку липня співрозмовники "Української правди" в Офісі президента повідомили, що в найближчі тижні парламент може змінити міністра соціальної політики.

За даними УП, в команді президента прийняли рішення про звільнення Марини Лазебної. Зазначалося, що кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович, яка керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.