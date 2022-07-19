Рада уволила Венедиктову

Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, Венедиктова в Facebook

Прямая речь Железняка: "Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой как генпрокурора Украины. Она присутствовала на заседании. Увольнение прошло с обсуждением. Как и на Комитете, громких заявлений или обвинений не было".

Детали: По словам Железняка, увольнение генпрокурорки поддержали 264 депутата.

В частности, 198 голосов дала "Слуга народа", 14 – "Платформа за жизнь и мир", 10 – "Батькивщина", 9 – "За будущее", 17 – "Доверие", 10 – "Восстановление Украины", 6 – внефракционные. Не голосовали за увольнение Венедиктовой "ЕС" и "Голос".

Нардеп добавил, что вопрос назначения нового главы ОГП на рассмотрение парламента не выносился.

Позже Венедиктова в Facebook написала, что она "не держалась за кресло", и что "самая главная цель – это скорейшая победа в войне", а затем – "построение нового государства, государства верховенства права и демократии".

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По словам генпрокурорки, она гордится той системой прокуратуры, которую покидает.

Венедиктова также отметила, что радуется тому, что "государство получило наконец-то антикоррупционного прокурора, который возглавит это сверхважное направление".

Что было раньше: 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

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