Рада уволила Венедиктову
Верховная Рада проголосовала за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, Венедиктова в Facebook
Прямая речь Железняка: "Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой как генпрокурора Украины. Она присутствовала на заседании. Увольнение прошло с обсуждением. Как и на Комитете, громких заявлений или обвинений не было".
Детали: По словам Железняка, увольнение генпрокурорки поддержали 264 депутата.
В частности, 198 голосов дала "Слуга народа", 14 – "Платформа за жизнь и мир", 10 – "Батькивщина", 9 – "За будущее", 17 – "Доверие", 10 – "Восстановление Украины", 6 – внефракционные. Не голосовали за увольнение Венедиктовой "ЕС" и "Голос".
Нардеп добавил, что вопрос назначения нового главы ОГП на рассмотрение парламента не выносился.
Позже Венедиктова в Facebook написала, что она "не держалась за кресло", и что "самая главная цель – это скорейшая победа в войне", а затем – "построение нового государства, государства верховенства права и демократии".
По словам генпрокурорки, она гордится той системой прокуратуры, которую покидает.
Венедиктова также отметила, что радуется тому, что "государство получило наконец-то антикоррупционного прокурора, который возглавит это сверхважное направление".
Что было раньше: 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.
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Предыстория:
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
- Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов позже подчеркнул, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.
- 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Баканова с должности главы СБУ.
- Утром 19 июля Зеленский внес в ВР представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.