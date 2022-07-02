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На Харьковском направлении враг хочет вернуть утраченные позиции, проводит штурмы – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 июля 2022, 07:14
На Харьковском направлении враг хочет вернуть утраченные позиции, проводит штурмы – сводка
ukrayinsʹki viysʹkovi, foto: Henshtab 35 / 5 000 Результати перекладу украинские военные, фото: Генштаб

На направлении Кочубеевка – Дементиевка оккупанты ведут штурмовые действия с целью вернуть утраченные позиции.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в вооруженных силах Республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля текущего года (предыдущие сроки 22 июня – 1 июля 2022). В рамках проведения указанных мероприятий через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток. Кроме того, врачам доложено о запрете выезда за пределы страны.

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На Северском направлении с целью прикрытия российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

В целях нарушения системы управления и связи подразделений Сил обороны враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы в районах населенных пунктов, расположенных вблизи государственной границы на территории Белгородской области.

На Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий украинских войск и недопущении дальнейшего продвижения. С целью возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка - Дементиевка.

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Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Русская Лозовая, Крестище, Победа, Дементиевка, Верхний Салтов, Молодова, Старый Салтов, Коробочкино, Замуловка, Большая Бабка, Волобуевка и Малиновка. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпанового.

На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибривно, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.

Противник пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения на указанном направлении.

На Краматорском направлении обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего вело наступление, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Железное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Шевченко, Орехово и Зализничное. Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы неподалеку от Партизанского, Кобзарцев, Прибугского, Таврического, Степной Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкиного и Лупаревого.

Российские оккупанты и их сообщники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

Темы: войнаВооруженные силы
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