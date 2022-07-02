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Россия сменила тактику в войне, чтобы склонить Украину к переговорам – ОП

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 09:18
Подоляк, фото getty images

Россия атакует ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и склонить украинские власти к переговорам или территориальным уступкам, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в интервью "24 каналу"

Прямая речь Подоляка: "Россия сменила тактику. Она сейчас атакует мощнее крылатыми ракетами наши города. Почему? Поскольку с военной точки зрения они, как выяснилось, воевать не слишком качественно умеют.

Россияне перешли к концепции войны, где хотят выстроить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на некоторые уступки России. То есть, какая сейчас тактика?

С одной стороны, они абсолютно не учитывают, как на это реагирует мир – на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов. Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-нибудь территориальные уступки".

С другой стороны, россияне вкладывают деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили "давайте как-то войну заканчивать".

Детали: Подоляк уверяет, что новая тактика России - вынудить Украину сесть за стол переговоров – работать не будет.

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Он также сообщил, что из-за этих атак нам нужна не только противовоздушная оборона, но и система противоракетной обороны, и это "ключевое, чтобы сломать новую концепцию войны России".

Напомним:

Темы: Росcиявойнаобстрел
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