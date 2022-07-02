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Оккупанты подняли уничтоженный ВСУ корабль "Саратов", хотят ремонтировать

Катерина ТищенкоСуббота, 2 июля 2022, 18:33
Подняты остатки "Саратова" в Бердянском порту, фото Запоріжжя.Інфо

Оккупанты подняли в порту Бердянска затопленный в марте после удара ВСУ большой десантный корабль "Саратов" и планируют отправить его на ремонт в оккупированный Крым.

Источник: ТАСС со ссылкой на представителя оккупационной власти Бердянска, "и.о. главы города" Александра Сауленко, РИА Новости со ссылкой на другого представителя оккупантов, "члена главного совета военно-гражданской администрации региона" Владимира Рогова

Детали: Как сообщил Рогов, 1 июля был поднят большой десантный корабль "Саратов", который в марте был затоплен экипажем в порту Бердянска Запорожской области после удара ВСУ во избежание детонации боеприпасов.

В свою очередь, Александр Сауленко сообщил, что "Саратов" планируется отправить на ремонт в Керчь.

Предыстория:

  • 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск ВСУ был уничтожен крупный десантный корабль "Саратов" Черноморского флота оккупантов. Пожар перешел на другие корабли, топливо и боеприпасы.
  • Командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске оказались изменниками Украины, которые перешли на сторону врага в 2014 году.
  • Американская компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки уничтоженного большого десантного корабля "Саратов".

Темы: РосcиякораблиБердянск
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