Оккупанты подняли уничтоженный ВСУ корабль "Саратов", хотят ремонтировать

Оккупанты подняли в порту Бердянска затопленный в марте после удара ВСУ большой десантный корабль "Саратов" и планируют отправить его на ремонт в оккупированный Крым.

Источник: ТАСС со ссылкой на представителя оккупационной власти Бердянска, "и.о. главы города" Александра Сауленко, РИА Новости со ссылкой на другого представителя оккупантов, "члена главного совета военно-гражданской администрации региона" Владимира Рогова

Детали: Как сообщил Рогов, 1 июля был поднят большой десантный корабль "Саратов", который в марте был затоплен экипажем в порту Бердянска Запорожской области после удара ВСУ во избежание детонации боеприпасов.

В свою очередь, Александр Сауленко сообщил, что "Саратов" планируется отправить на ремонт в Керчь.

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