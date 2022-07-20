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Россияне обстреляли центр Гуляйполя, по Донбассу и Одесщине выпустили ракеты – ОВА

Елена РощинаСреда, 20 июля 2022, 09:28

Российские военные с вечера обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областей, Гуляйполе в Запорожской области, село Лиманы в Николаевской, Золочев и Чугуев в Харьковской области.

Источник: данные областных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 среды 20 июля

Детали: Также оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области, обстрелам и ракетным ударам подверглись Луганская и Донецкая области. Тем временем в Херсоне стало больше "полиции" захватчиков.

Черниговщина: ночью зафиксировано 3 обстрела населенных пунктов в Новгород-Северском и Черниговском районах (пулеметы, реактивные системы залпового огня). Без жертв. Информация о разрушениях уточняется.

Запорожская область: во вторник вечером враг обстрелял из "Градов" и артиллерии центр города Гуляйполе. По предварительной информации, есть погибшие. Разрушениям подверглись здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома. Ликвидацией пожаров занимаются спасатели ГСЧС. Последствия уточняются.

Одесская область: ночью враг нанес ракетный удар с применением самолетов Су-35. Одна из ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала в заброшенное складское здание. Пожар оперативно ликвидирован спасателями. Человеческих потерь нет.

Сумская область: в среду утром – минометный обстрел Шалыгинской общины, который по состоянию на 8 утра продолжается.

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За прошедшие сутки россияне обстреливали приграничные территории и населенные пункты Сумской области из разных видов вооружения – около 78 "приходов" (ударов – ред.).

Обстреливали территории Белопольской, Новослободской, Хотинской, Эсманьской территориальных общин. Обошлось без потерь.

Днепропетровская область: ночью враг обстрелял из "Градов" Никополь. Двое погибших, девять раненых. Шесть из раненых находятся в больнице, среди них четверо – дети. В городе полностью разрушены 3 частных жилых дома, более 10 – повреждены. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.

Харьковская область: ночью в пгт. Золочев из-за обстрелов произошел пожар на территории домохозяйства.

Также ночью оккупанты снова ударили по Чугуеву, снаряд упал на территории школы возле админздания, повреждено здание школы, пострадавших нет.

В течение суток по области россияне из артиллерии обстреливали Харьковский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский районы, пожары в жилых домах, хозяйственных сооружениях, на открытых территориях.

Раненых от обстрелов за сутки в области: двое в Харьковском районе, один – в Чугуевском. В г. Балаклея один человек погиб.

Луганская область: на границе областей за минувшие сутки россиянами нанесены семь ракетных ударов, три минометных обстрела, проведены две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две – при поддержке реактивной.

Власти РФ и оккупационная администрация так называемой "ЛНР" для создания иллюзии широкой общественной поддержки захватнических действий России открыли на базе гуманитарного центра партии "Единая Россия" в Луганске "Центр поддержки гражданских инициатив".

Оккупационная администрация недавно захваченного Северодонецка распространяет по городу рукописные объявления о записи детей в школы и сады, а также о приглашении на работу учителей, воспитателей и помощников воспитателей.

Донецкая область: враг обстреливал Курахово, Торецк, Авдеевку, Краматорск, Соледар, Славянск, Бахмут, Горняк, Железное, Константиновку и с. Веселое, Опытное, Новоукраинку, Богоявленку, пгт. Южное.

Повреждены 56 объектов, среди которых 20 частных домов, 16 – многоквартирных.

В течение ночи и утра – ракетные удары по Константиновке и Торецку; артиллерийский обстрел Авдеевки, повреждена школа, колония, ряд инфраструктурных и промышленных объектов. Информация о пострадавших уточняется.

За сутки по области – 5 погибших и 16 раненых.

Николаевская область: вечером 19 июля – обстрелы территории села Лиманы Галицыновской общины, в результате которых произошло возгорание жилых и дачных домов.

Ночью неоднократно была обстреляна территория Баштанской общины. Предварительно взрывы прогремели возле сельских населенных пунктов. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Так, этой ночью под обстрелы попали объекты инфраструктуры и жилые дома в Березнеговатом, а также в селах Калуга и Высунск. Информация о пострадавших уточняется.

Херсонская область: в Херсоне и в пригородах были слышны прилеты ракет. На территории области продолжаются пожары, вызванные боевыми действиями. Критическая ситуация остается в Бериславском и Каховском районах.

Стабильно тяжело жителям Нововоронцовской, Высокопольской, Великоалександровской, Калиновской, Станиславской общин.

В Херсоне увеличилось количество полицейских авто. Сами оккупанты заявили, что усиливают полицейско-административный режим.

Поступают сообщения о похищении людей.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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