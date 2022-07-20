Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне снова атаковали Никополь: 30 снарядов, 2 погибших, 9 раненых

Елена РощинаСреда, 20 июля 2022, 07:45
Разрушение в Никополе, фото из Telegram Валентина Резниченко

Российские захватчики этой ночью в очередной раз обстреляли Никополь, выпустив из РСЗО "Град" более 30 снарядов: разрушены и повреждены частные дома, два человека погибли, девять получили ранения.

Источник: глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Детали: В 02:42 в ночь на 20 июля Евтушенко сообщил, что город Никополь обстрелян.

Резниченко позже заявил, что "российская орда не прекращает террор Никопольского района".

Прямая речь Резниченко: "Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30-ти реактивных снарядов.

Предварительно, два человека погибли, девять – ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года! Три года! Спавшего дома ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов".

Обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток – повреждены".

ВИДЕО ДНЯ
 

Детали: По состоянию на 7 утра спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.

 

По городу разбросаны боеприпасы, которые не сдетонировали. Работают пиротехники.

Это как минимум третьи сутки подряд российские войска атакуют Никополь из реактивной артиллерии. Ранее сообщалось, что они коварно установили ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, что делает невозможным ответный удар.

Оперативное командование "Юг" в ночной сводке сообщило, что накануне враг продолжал обстрелы Никополя: 20 реактивных снарядов атаковали портовую инфраструктуру и побережье. Обошлось без потерь.

В понедельник вечером армия РФ ударила по порту и двум промышленным предприятиям в Никополе, был поврежден также жилой дом, хозяйственное сооружение и электросети.

Темы: НикопольДнепропетровская областьвойнаобстрел
Главное сегодня

Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ

США готовят для Украины еще четыре HIMARS

видеоДжонсон дал совет преемнику: держитесь американцев и защищайте украинцев

В СНБО насчитали 86 украинцев, которые могут попасть в реестр олигархов

Лавров заявил, что "географические задачи" России в войне изменились

фото, дополнено от 10:01Оккупанты ударили по Харькову: 3 погибших

Все новости...
Никополь
Российские захватчики ударили по Никополю из "Градов": 40 "прилетов"
Обстрел Никополя: из-под завалов достали двух погибших
Днепропетровщина: Россияне накрыли из "Градов" жилые кварталы Никополя
Последние новости
18:09
Глава Пентагона: война в Украине на "критическом" этапе, наша поддержка важна
18:08
фотоПьяный поклонник "русского мира" совершил ДТП в Киеве и угрожал патрульным "московитами"
18:06
"Укргаздобыча" запустила новую сверхглубокую скважину в Полтавской области
18:04
Одесса покидает Всемирный Клуб Одесситов из-за россиян
17:59
видео"Нас было 670, а сейчас – 130": оккупант в перехвате разговора жалуется, что на войну гребут всех подряд
17:57
В Британии согласовали строительство новой АЭС, которая обеспечит 7% потребности в энергии
17:50
Родители оккупантов советуют им ломать руки и ноги, чтобы сбежать с войны – перехват
17:38
В Запорожской области два комбайнера взорвались на мини
17:37
США передали украинским аграриям интернет-терминалы Starlink
17:36
Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ – СМИ
Все новости...