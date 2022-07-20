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Россияне снова атаковали Никополь: 30 снарядов, 2 погибших, 9 раненых

Елена РощинаСреда, 20 июля 2022, 07:45
Россияне снова атаковали Никополь: 30 снарядов, 2 погибших, 9 раненых
Разрушение в Никополе, фото из Telegram Валентина Резниченко

Российские захватчики этой ночью в очередной раз обстреляли Никополь, выпустив из РСЗО "Град" более 30 снарядов: разрушены и повреждены частные дома, два человека погибли, девять получили ранения.

Источник: глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Детали: В 02:42 в ночь на 20 июля Евтушенко сообщил, что город Никополь обстрелян.

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Резниченко позже заявил, что "российская орда не прекращает террор Никопольского района".

Прямая речь Резниченко: "Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30-ти реактивных снарядов.

Предварительно, два человека погибли, девять – ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года! Три года! Спавшего дома ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов".

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Обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток – повреждены".

 

Детали: По состоянию на 7 утра спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.

 

По городу разбросаны боеприпасы, которые не сдетонировали. Работают пиротехники.

Это как минимум третьи сутки подряд российские войска атакуют Никополь из реактивной артиллерии. Ранее сообщалось, что они коварно установили ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, что делает невозможным ответный удар.

Оперативное командование "Юг" в ночной сводке сообщило, что накануне враг продолжал обстрелы Никополя: 20 реактивных снарядов атаковали портовую инфраструктуру и побережье. Обошлось без потерь.

В понедельник вечером армия РФ ударила по порту и двум промышленным предприятиям в Никополе, был поврежден также жилой дом, хозяйственное сооружение и электросети.

Темы: НикопольДнепропетровская областьвойнаобстрел
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