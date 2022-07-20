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Союзники Украины пообещали передать ей более 20 HIMARS – Пентагон

"Европейская правда"Среда, 20 июля 2022, 21:04

Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них 12 уже находятся на украинской территории.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в среду заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более 20 таких систем, которые обязались передать их нашими союзниками. Также 200 украинцев прошли обучение на HIMARS, и учения продолжатся при участии многих других военных", - заявил он.

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По словам Милли, после подписания президентом США Джо Байденом указа о передаче оружия оно попадает в Украину в среднем за два-три дня. А уже на украинской территории она переправляется на линию фронта в течение недели.

"Мы продолжим предоставлять Украине оружие, в котором они нуждаются для защиты своей земли и сопротивления российской агрессии", - подчеркнул генерал, отметив эффективность использования украинскими военными реактивных систем залпового огня.

"Тот факт, что украинцы способны быстро развертывать эти системы, много говорит об их сноровке, способности управлять артиллерией, целеустремленности и жажде борьбы", - добавил он.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал, что в новом пакете военной помощи для Украины, который должны объявить на этой неделе, предусмотрены еще четыре ракетных системы HIMARS и боеприпасы к ним и ранее переданным гаубицам.

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Темы: HIMARSСШАУкраинаоружие
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