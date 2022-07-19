Надзор за западным оружием: Зеленский раскрыл детали новой комиссии

Президент Владимир Зеленский рассказал о новой комиссии Верховной Рады по надзору за поставкой западного оружия в Украину.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам

Прямая речь: "В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента. Я хочу подчеркнуть, никакой почвы для любых претензий нашему государству по этому поводу не было и нет".

Детали: Президент заверил, что западные партнеры "совершенно проинформированы" о том, как Украина использует предоставленное ими оружие, но "чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов", создан дополнительный парламентский инструмент контроля.

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Что предшествовало:

19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования во время военного положения международной материально-технической помощи, в том числе оружия.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать временную специальную комиссию, которая контролировала бы использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.

Это предложение глава ОП сделал на фоне заявления американского конгрессмена Виктории Спартц, которая выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине и предположила, что такая ситуация могла возникнуть из-за Ермака.