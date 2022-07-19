Надзор за западным оружием: Зеленский раскрыл детали новой комиссии
Вторник, 19 июля 2022, 23:03
Президент Владимир Зеленский рассказал о новой комиссии Верховной Рады по надзору за поставкой западного оружия в Украину.
Источник: Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам
Прямая речь: "В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента. Я хочу подчеркнуть, никакой почвы для любых претензий нашему государству по этому поводу не было и нет".
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Детали: Президент заверил, что западные партнеры "совершенно проинформированы" о том, как Украина использует предоставленное ими оружие, но "чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов", создан дополнительный парламентский инструмент контроля.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования во время военного положения международной материально-технической помощи, в том числе оружия.
- Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать временную специальную комиссию, которая контролировала бы использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.
- Это предложение глава ОП сделал на фоне заявления американского конгрессмена Виктории Спартц, которая выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине и предположила, что такая ситуация могла возникнуть из-за Ермака.