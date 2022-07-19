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Надзор за западным оружием: Зеленский раскрыл детали новой комиссии

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 23:03
Надзор за западным оружием: Зеленский раскрыл детали новой комиссии
Владимир Зеленский, скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский рассказал о новой комиссии Верховной Рады по надзору за поставкой западного оружия в Украину.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам

Прямая речь: "В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента. Я хочу подчеркнуть, никакой почвы для любых претензий нашему государству по этому поводу не было и нет".

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Детали: Президент заверил, что западные партнеры "совершенно проинформированы" о том, как Украина использует предоставленное ими оружие, но "чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов", создан дополнительный парламентский инструмент контроля.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования во время военного положения международной материально-технической помощи, в том числе оружия.
  • Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать временную специальную комиссию, которая контролировала бы использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.
  • Это предложение глава ОП сделал на фоне заявления американского конгрессмена Виктории Спартц, которая выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине и предположила, что такая ситуация могла возникнуть из-за Ермака.

Темы: ЗеленскийоружиеВерховная РадаЗапад
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