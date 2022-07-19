Надзор за западным оружием: Зеленский раскрыл детали новой комиссии

Президент Владимир Зеленский рассказал о новой комиссии Верховной Рады по надзору за поставкой западного оружия в Украину.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам

Прямая речь: "В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента. Я хочу подчеркнуть, никакой почвы для любых претензий нашему государству по этому поводу не было и нет".

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Детали: Президент заверил, что западные партнеры "совершенно проинформированы" о том, как Украина использует предоставленное ими оружие, но "чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов", создан дополнительный парламентский инструмент контроля.

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