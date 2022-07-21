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Лукашенко: Мы де-факто признали "ЛНР", "ДНР" и Крым, если нужно – подпишу указ

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 21:27

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости выдаст соответствующий указ.

Об этом Лукашенко заявил в интервью AFP, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, сейчас признание "ничего бы не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму".

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"Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем", – сказал он.

Лукашенко уточнил, что "де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк, потому что мы с ними сотрудничаем".

"Надо - признаю указом Президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно. Точно так, как говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" ... Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым", – добавил он.

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Напомним, что на сегодняшний день террористические образования "ЛНР" и "ДНР" признали Россия, непризнанные и поддерживаемые РФ "Абхазия" и "Южная Осетия", Сирия и КНДР.

После признания Сирией и Северной Кореей "ЛДНР" Украина разорвала с ними дипломатические отношения.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьЛНРДНР
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