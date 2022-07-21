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Лукашенко: Мы де-факто признали "ЛНР", "ДНР" и Крым, если нужно – подпишу указ

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 21:27

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости выдаст соответствующий указ.

Об этом Лукашенко заявил в интервью AFP, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, сейчас признание "ничего бы не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму".

"Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем", – сказал он.

Лукашенко уточнил, что "де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк, потому что мы с ними сотрудничаем".

"Надо - признаю указом Президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно. Точно так, как говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" ... Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым", – добавил он.

Напомним, что на сегодняшний день террористические образования "ЛНР" и "ДНР" признали Россия, непризнанные и поддерживаемые РФ "Абхазия" и "Южная Осетия", Сирия и КНДР.

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После признания Сирией и Северной Кореей "ЛДНР" Украина разорвала с ними дипломатические отношения.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьЛНРДНР
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