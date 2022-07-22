Данилов – на заявления о "контрабанде оружия": Ждем предметного разговора с Европолом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов планирует обсудить с представителями Европола заявления о якобы случаях контрабанды оружия из Украины.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола – с фактами и доказательствами заявлений о существующих якобы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании".

Детали: Секретарь СНБО обратил внимание, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпала по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой – прекратить поставки оружия от союзников.

Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками @Europol – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 22, 2022

Данилов подчеркнул, что операция проводится именно в тот период, когда "намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – именно за счет поступления современного западного вооружения".

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