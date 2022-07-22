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Данилов – на заявления о "контрабанде оружия": Ждем предметного разговора с Европолом

Ирина БалачукПятница, 22 июля 2022, 13:42
Данилов – на заявления о контрабанде оружия: Ждем предметного разговора с Европолом
Алексей Данилов. Фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов планирует обсудить с представителями Европола заявления о якобы случаях контрабанды оружия из Украины.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола – с фактами и доказательствами заявлений о существующих якобы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании".

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Детали: Секретарь СНБО обратил внимание, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпала по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации России "MakZim" по дискредитации Украины, цель которой – прекратить поставки оружия от союзников.

Данилов подчеркнул, что операция проводится именно в тот период, когда "намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – именно за счет поступления современного западного вооружения".

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Темы: Даниловоружиеконтрабанда
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