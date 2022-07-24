Глава ВР прогнозирует "дискуссии" о законопроектах, которых требует Еврокомиссия

Верховная Рада в ближайшее время намерена принять ряд законопроектов на выполнение требований Европейской комиссии, некоторые из них могут вызвать дискуссии.

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы разработали наш план законопроектных работ, определили, что мы должны принять в ближайшее время, особенно, что касается этих семи пожеланий Европейской комиссии.

В частности, это законопроект, касающийся Конституционного Суда. Это законопроект, касающийся вопросов, связанных с отмыванием средств, так называемый FATF. Это вопросы, связанные с законом о деолигархизации. Это вопросы, связанные с законом о национальных меньшинствах. Это вопросы, связанные с законом о медиа. Это основной план Верховной Рады, который мы должны воплотить в ближайшее время".

Детали: По словам Стефанчука, Верховная Рада осуществляет "организационные структурные преобразования", чтобы эта деятельность была ускоренной и законы, касающиеся евроинтеграции, проходили по так называемому "быстрому треку".

Глава ВР отметил, что до конца года планируется принять все законопроекты, о которых идет речь в перечне требований Европейской комиссии.

Прямая речь: "Среди них каких-то таких, которые негативно влияли бы на жизнь рядового гражданина, нет. Есть те, которые могут вызвать дискуссию, и это нормально.

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В частности, я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах.

Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы, и уже вести нашу дискуссию в рамках только одного вопроса – отвечает или не отвечает директивам ЕС. Для этого здесь снимаются какие-либо другие желания или какие-то другие влияния".

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