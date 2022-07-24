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Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія

Катерина ТищенкоНеділя, 24 липня 2022, 21:18
Голова ВР прогнозує дискусії щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія
Руслан Стефанчук, фото Радіо Свобода

Верховна Рада найближчим часом має намір прийняти ряд законопроєктів на виконання вимог Європейської комісії, деякі з них можуть викликати дискусії.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми розробили наш план законопроєктних робіт, визначили, що маємо прийняти найближчим часом, особливо, що стосується цих семи побажань Європейської комісії.

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Зокрема, це законопроєкт, який стосується Конституційного Суду. Це законопроєкт, який стосується питань, пов’язаних з відмиванням коштів, так званий FATF. Це питання, пов’язані з законом про деолігархізацію. Це питання, пов’язані з законом про національні меншини. Це питання, пов’язані з законом про медіа. Це основний план Верховної Ради, який ми маємо втілити найближчим часом".

Деталі: За словами Стефанчука, Верховна Рада здійснює "організаційні структурні перетворення", щоб ця діяльність була пришвидшеною і закони, які стосуються євроінтеграції, проходили по так званому "швидкому треку".

Голова ВР зазначив, що до кінця року планується прийняти всі законопроєкти, про які йдеться у переліку вимог Європейської комісії.

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Пряма мова: "Серед них якихось таких, які б негативно впливали на життя пересічного громадянина, немає. Є ті, які можуть викликати дискусію, і це нормально.

Зокрема, я думаю, що буде велика дискусія щодо закону про медіа, буде дискусія по закону про національні спільноти.

Але ми маємо просто закладати у них директиви ЄС, бо у нас є дороговказ на ці директиви, і вже вести нашу дискусію у межах тільки одного питання – відповідає чи не відповідає директивам ЄС. І тому тут знімаються будь-які інші бажання чи якісь інші впливи".

Передісторія:

  • Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.
  • Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня. Європейська комісія оприлюднила перелік з 7 вимог до України.
  • При цьому Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонувала, щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.
  • Лідери Європейського союзу на саміті у Брюсселі затвердили без змін пропозиції Єврокомісії щодо набуття Україною статусу кандидата.
  • Водночас віцепрем’єр Ольга Стефанішина запевняє, що у разі невиконання умов Єврокомісії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Україна не позбудеться цього статусу. "Що стосується семи умов, то рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов, і від цього визначитимуться подальші етапи, пов'язані з членством", - сказала вона.

Читайте також: Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус

Теми: СтефанчукЄСВерховна Рада
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