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Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія

Катерина ТищенкоНеділя, 24 липня 2022, 21:18
Руслан Стефанчук, фото Радіо Свобода

Верховна Рада найближчим часом має намір прийняти ряд законопроєктів на виконання вимог Європейської комісії, деякі з них можуть викликати дискусії.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми розробили наш план законопроєктних робіт, визначили, що маємо прийняти найближчим часом, особливо, що стосується цих семи побажань Європейської комісії.

Зокрема, це законопроєкт, який стосується Конституційного Суду. Це законопроєкт, який стосується питань, пов’язаних з відмиванням коштів, так званий FATF. Це питання, пов’язані з законом про деолігархізацію. Це питання, пов’язані з законом про національні меншини. Це питання, пов’язані з законом про медіа. Це основний план Верховної Ради, який ми маємо втілити найближчим часом".

Деталі: За словами Стефанчука, Верховна Рада здійснює "організаційні структурні перетворення", щоб ця діяльність була пришвидшеною і закони, які стосуються євроінтеграції, проходили по так званому "швидкому треку".

Голова ВР зазначив, що до кінця року планується прийняти всі законопроєкти, про які йдеться у переліку вимог Європейської комісії.

Пряма мова: "Серед них якихось таких, які б негативно впливали на життя пересічного громадянина, немає. Є ті, які можуть викликати дискусію, і це нормально.

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Зокрема, я думаю, що буде велика дискусія щодо закону про медіа, буде дискусія по закону про національні спільноти.

Але ми маємо просто закладати у них директиви ЄС, бо у нас є дороговказ на ці директиви, і вже вести нашу дискусію у межах тільки одного питання – відповідає чи не відповідає директивам ЄС. І тому тут знімаються будь-які інші бажання чи якісь інші впливи".

Передісторія:

  • Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.
  • Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня. Європейська комісія оприлюднила перелік з 7 вимог до України.
  • При цьому Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонувала, щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.
  • Лідери Європейського союзу на саміті у Брюсселі затвердили без змін пропозиції Єврокомісії щодо набуття Україною статусу кандидата.
  • Водночас віцепрем’єр Ольга Стефанішина запевняє, що у разі невиконання умов Єврокомісії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Україна не позбудеться цього статусу. "Що стосується семи умов, то рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов, і від цього визначитимуться подальші етапи, пов'язані з членством", - сказала вона.

Читайте також: Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус

Теми: СтефанчукЄСВерховна Рада
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