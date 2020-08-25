Президент сменил командование Сил специальных операций

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган.

Источник: пресс-службаЗеленского

Детали: Он освободил от этой должности Игоря Лунева.

Зеленский обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи ССО.

Среди мер, которые также принять новый командующий, президент назвал продолжение развития всех компонентов ССО.

Прямая речь Зеленского: "Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО имеют больше работать над их недопущением и превентивными мерами.

Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника".

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