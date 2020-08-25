Президент сменил командование Сил специальных операций
Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган.
Источник: пресс-службаЗеленского
Детали: Он освободил от этой должности Игоря Лунева.
Зеленский обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи ССО.
Среди мер, которые также принять новый командующий, президент назвал продолжение развития всех компонентов ССО.
Прямая речь Зеленского: "Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО имеют больше работать над их недопущением и превентивными мерами.
Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника".
Зеленский заявил, что имеет прямой диалог с Путиным ради мира
Президент Владимир Зеленский рассказал, что у него есть прямой диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты.
Источник: Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews
Детали: Зеленский сообщил, что прямой диалог с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "в необходимые для этого моменты".
Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога.
Прямая речь Зеленского: "Я не боюсь прямого диалога с Президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будем диалога, не станем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет".
Предыстория:
- 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в МинобороныУкраины.
- Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела(из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".