Ракетный удар по Одесской и Николаевской областям: целили в портовую инфраструктуру

В ночь на 26 июля российские войска нанесли ракетный удар по южному побережью Украины: в Одесской области попали в частные здания, в Николаевской – в портовую инфраструктуру.

Источник: Официальное сообщение ОК "Південь" (Юг) и глава Николавеской ОВА Виталий Ким

Дословно ОК: "По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю. Выпущено несколько ракет воздушного базирования.

В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

На Николаевщине атакована портовая инфраструктура".

russian Terrorists still destroying critical infrastructure of Mykolayiv region. Counted 9 missiles in the morning pic.twitter.com/7ag4CeVUKH