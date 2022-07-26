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Ракетный удар по Одесской и Николаевской областям: целили в портовую инфраструктуру

Елена РощинаВторник, 26 июля 2022, 08:03
Обстрел Николаева, скриншот из видео Виталия Кима

В ночь на 26 июля российские войска нанесли ракетный удар по южному побережью Украины: в Одесской области попали в частные здания, в Николаевской – в портовую инфраструктуру.

Источник: Официальное сообщение ОК "Південь" (Юг) и глава Николавеской ОВА Виталий Ким

Дословно ОК: "По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю. Выпущено несколько ракет воздушного базирования.

В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

На Николаевщине атакована портовая инфраструктура".

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Детали: По Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. 

Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Виталий Ким сообщил, что утром 26 июля по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков, поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется.

Также в окрестностях города Николаев есть прилеты ракет воздушного базирования.

Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города.

Этому предшествовало: В Одесской области сообщалось о ракетной атаке с применением самолетов стратегической авиации РФ, а в Николаеве на рассвете были слышны мощные взрывы.

УП, дополнено
Темы: Одесская областьНиколаевская областьвойна
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