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Российские семьи пропавших в Украине оккупантов требуют у Путина найти родных, но не прекратить войну

Ирина БалачукВторник, 26 июля 2022, 16:43
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Более 100 семей российских военных, которые пропали без вести во время захватнической войны в Украине, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разыскать их родных, в то же время они не просят остановить войну.

Источник: проект "Радио Свобода" "Север. Реалии", в распоряжении которого есть копия письма россиян

Дословно из письма: "Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести. Работа по поиску не ведется, так как они находятся в статусе пропавших без вести.

Министерство обороны РФ более 5 месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) – так по всей стране".

Детали: По словам родственников оккупантов, "уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет".

Сообщается, что родители и жены российских военных лично передали письмо в приемную администрации Путина 26 июля. Под обращением подписались 106 человек.  

Они требуют у Путина не только найти пропавших в Украине оккупантов, но и создать в каждом регионе России пункт, где родственникам военнослужащих помогали бы с поиском живых, пленных, раненых и погибших близких, которые находятся в Украине. 

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В комментарии изданию родственники пропавших без вести оккупантов продолжают повторять мантры, что их дети и мужья якобы никогда бы добровольно не поехали принимать участие в "спецоперации" и что их обмануло командование, когда вместо обещанных учений отправило в Украину.

При этом мать контрактника Никиты Митина Анастасия Митина рассказала, что ее сын 28 февраля позвонил ей и сказал, что его оправляют в командировку, а она тогда спросила, не едет ли он в Украину. Позже сын подтвердил, что все же едет в Украину и что якобы не может отказаться, потому что "за отказ ему светит уголовка, лишение свободы вплоть до 20 лет". По словам матери, оккупант Митин воевал в Харьковской области.

Другая женщина рассказала, что ее сын 27 февраля попал в Бучу. При этом, по ее словам, против войны она "ничего не имеет", мол, "военные действия в Украине нужны были для защиты стороны Донбасса и защиты российских прав". Женщина добавила, что якобы не понимает, зачем нужно было вести наступление на Киев и "за что погибли сотни военнослужащих РФ".

Мать оккупанта также верит, что Путин о всем этом "ничего не знал", поскольку "очень много проходит мимо президента", а "эта вся операция с самого начала была продана".

Одна из женщин, Ирина Чистякова, создала несколько чатов с матерями военнослужащих, чтобы помогать искать раненых, погибших и живых. Сообщается, что сейчас в этих чатах состоит около 2,5 тысяч родственников оккупантов.  

По словам Чистяковой, после ее активности ей угрожали российские военные.

Но другого пути она не видит, говорит, что все родители военнослужащих сталкиваются с "равнодушием властей от президента до муниципальных органов".

Об угрозах – на этот раз из ФСБ – сообщила и другая мать, чей 20-летний сын якобы ехал "на учения в Беларусь".

Родственники пропавших в Украине оккупантов требуют у Путина "найти их детей и мужей", вернуть пленных, инициировать тесты ДНК, если есть информация, где похоронен боец и прочее.

При этом требования к Путину прекратить войну в Украине в обращении нет.

Почему это важно: Россия напала на Украину 24 февраля. Первые пленные российские военные заявляли, что они не знали, что едут на войну, все они рассказывали истории "об учениях у границ Украины". Однако перехваченные СБУ разговоры российских оккупантов свидетельствуют о другом – российские солдаты не просто знали, куда идут, но и избрали убивать мирных жителей, насиловать украинских женщин и грабить украинские дома в захваченных селах и городах, о чем хвастались в разговорах со своими родственниками и сослуживцами.

Украина при этом с первых дней войны создала несколько ресурсов для поиска россиянами погибших и пленных родственников-оккупантов. В России все эти сайты блокировали.

Кроме того, Россия отказывается забирать тела своих военнослужащих, которые лежат в Украине в вагонах-рефрижераторах.

Много россиян поддерживают так называемую "спецоперацию Путина", а несогласные с ней ничего не делают, чтобы остановить войну.

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Темы: РосcиявойнаПутин
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