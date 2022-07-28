Зеленский: Не остановимся, пока не освободим последний метр нашей земли

Президент Владимир Зеленский в День украинской государственности заявил, что украинцы не сдадутся и не остановятся, пока не освободят всю территорию Украины от оккупантов.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Великий народ великой страны и великого государства, которое существовало на этой земле с давних пор и которое пытались и поработить, и уничтожить многие и много раз. И которое издревле не позволяло это сделать никому и никогда.

Государство, в котором началась история христианства Восточной Европы, когда 1034 года назад его окрестил великий киевский князь Владимир. Государство, в котором началась история несокрушимости, которая восхищает сейчас всю Европу и весь мир. Это наше государство, это наша страна, Украина.

История ее создания насчитывает тысячи лет, но только в этом году мы впервые отмечаем День украинской государственности".

Детали: Зеленский отметил, что сейчас Украина защищает собственную государственность с оружием в руках, чтобы каждый в мире понял:

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"Мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или коронный край – не часть чужих империй, не земли в составе, не союзная республика, не автономия, не провинция, а свободное, самостоятельное суверенное, неделимое и независимое государство" .

Украинское государство берет свое начало по меньшей мере полторы тысячи лет назад и является единственной законной наследницей Киевской Руси и правопреемницей Украинской Народной Республики, подчеркнул президент.

Он напомнил, что украинцы на протяжении своей истории боролись за государство.

По словам президента, украинцы никогда не достают оружие первыми, но, если на них нападают, стоят до последнего.

Прямая речь: "Мы были, есть и будем, потому что у нашего государства есть невероятные сыновья и дочери, которые встали на его защиту (…).

Для нас жить в неволе – это не жить, быть зависимыми – это не быть. Ибо несамостоятельная и несвободная Украина – это не Украина.

Мы не знаем слова "рабство". Оно есть в наших словарях, но не в наших головах. Мы отдадим последнюю рубашку, отдадим все, что у нас есть, за то, что есть в нашем сердце.

Именно поэтому мы будем сражаться за свою государственность до последнего – последнего дыхания, последнего патрона, последнего солдата, только не нашего, а враждебного.

Мы будем жить, чтобы бороться, и будем бороться, чтобы жить. Мы не сдадимся, пока не прогоним из своего дома последнего оккупанта. Мы не остановимся, пока не освободим последний метр нашей украинской земли. Мы не успокоимся, пока не освободим наше последнее село…".

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