Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Не остановимся, пока не освободим последний метр нашей земли

Елена РощинаЧетверг, 28 июля 2022, 11:03
Владимир Зеленский, обращение с Владимирской горки, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в День украинской государственности заявил, что украинцы не сдадутся и не остановятся, пока не освободят всю территорию Украины от оккупантов.

Источник: видеообращение главы государства

Прямая речь: "Великий народ великой страны и великого государства, которое существовало на этой земле с давних пор и которое пытались и поработить, и уничтожить многие и много раз. И которое издревле не позволяло это сделать никому и никогда.

Государство, в котором началась история христианства Восточной Европы, когда 1034 года назад его окрестил великий киевский князь Владимир. Государство, в котором началась история несокрушимости, которая восхищает сейчас всю Европу и весь мир. Это наше государство, это наша страна, Украина.

История ее создания насчитывает тысячи лет, но только в этом году мы впервые отмечаем День украинской государственности".

Детали: Зеленский отметил, что сейчас Украина защищает собственную государственность с оружием в руках, чтобы каждый в мире понял:

ВИДЕО ДНЯ

"Мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или коронный край – не часть чужих империй, не земли в составе, не союзная республика, не автономия, не провинция, а свободное, самостоятельное суверенное, неделимое и независимое государство" .

Украинское государство берет свое начало по меньшей мере полторы тысячи лет назад и является единственной законной наследницей Киевской Руси и правопреемницей Украинской Народной Республики, подчеркнул президент.

Он напомнил, что украинцы на протяжении своей истории боролись за государство.

По словам президента, украинцы никогда не достают оружие первыми, но, если на них нападают, стоят до последнего.

Прямая речь: "Мы были, есть и будем, потому что у нашего государства есть невероятные сыновья и дочери, которые встали на его защиту (…).

Для нас жить в неволе – это не жить, быть зависимыми – это не быть. Ибо несамостоятельная и несвободная Украина – это не Украина.

Мы не знаем слова "рабство". Оно есть в наших словарях, но не в наших головах. Мы отдадим последнюю рубашку, отдадим все, что у нас есть, за то, что есть в нашем сердце.

Именно поэтому мы будем сражаться за свою государственность до последнего – последнего дыхания, последнего патрона, последнего солдата, только не нашего, а враждебного.

Мы будем жить, чтобы бороться, и будем бороться, чтобы жить. Мы не сдадимся, пока не прогоним из своего дома последнего оккупанта. Мы не остановимся, пока не освободим последний метр нашей украинской земли. Мы не успокоимся, пока не освободим наше последнее село…".

Предыстория: 

  • 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины.
  • 31 мая 2022 года Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.
  • В честь праздника в Министерстве культуры и информационной политики представили визуальную символику.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийУкраинавойнаистория
Главное сегодня

В районе Песков россияне при попытке штурма переоделись в форму ВСУ – Генштаб

Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана

Идущим на обмен военнопленным будут отменять наказание – ВР внесла изменения в УКУ и УПК

Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине

Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

СБУ взялась за таможенников, выпустивших за границу жену Котвицкого с чемоданами валюты

Все новости...
Зеленский
Зеленский поговорил с Варфоломеем
"У нас есть, что сказать друг другу": Зеленские рассказали, как война изменила их брак
Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности
Последние новости
20:55
видеоВ Винницкой области священник московского патриархата избил крестом отца ПЦУ
20:55
фотоРоссияне обстреляли Бахмут: 3 погибших и 3 раненых
20:50
Оккупанты ударили по Николаеву, били по пункту выдачи гуманитарной помощи
20:29
В Конгрессе США говорят о наличии поддержки передачи Украине дальнобойных ракет для HIMARS
20:14
Экс-жена Боголюбова отсудила в Приватбанке $18 миллионов – банк подает кассацию
20:02
В Украине создадут Колледж Европы – Зеленский
19:55
Молдова продлила еще на 60 дней чрезвычайное положение из-за войны в Украине
19:49
В Коблево два человека подорвались на мине в море – Ким
19:39
В Турции считают, что "зерновое соглашение" приблизит Украину и Россию к миру
19:36
Креативный директор Balenciaga стал амбассадором платформы United24
Все новости...