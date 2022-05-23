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Пленный россиянин получил пожизненное за убийство гражданского

Понедельник, 23 мая 2022, 12:54

Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве гражданского жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению.

Источник: заседание Соломенского райсуда Киева

Детали: Суд признал доказательства против Шишимарина и пришел к выводу, что убийство было умышленным.

Суд отверг доводы защиты, что оккупант якобы выполнил приказ, поскольку его отдал военный, не являвшийся командиром Шишимарина, а сам приказ был преступным.

Раскаяние обвиняемого суд не считает искренним.

Шишимарина признали виновным в нарушении закона и обычаев войны. Это преступление является международным, а значит, особенно тяжким.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 мая СБУ опубликовала видеопризнание оккупанта Шишимарина в убийстве гражданских.
  • 11 мая прокуратура сообщила, что его дело было отправлено в суд.
  • Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Он признал вину и раскаялся.
  • Прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному заключению. Он признал вину и попросил простить его.

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