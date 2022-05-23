Пленный россиянин получил пожизненное за убийство гражданского
Понедельник, 23 мая 2022, 12:54
Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве гражданского жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению.
Источник: заседание Соломенского райсуда Киева
Детали: Суд признал доказательства против Шишимарина и пришел к выводу, что убийство было умышленным.
Суд отверг доводы защиты, что оккупант якобы выполнил приказ, поскольку его отдал военный, не являвшийся командиром Шишимарина, а сам приказ был преступным.
Раскаяние обвиняемого суд не считает искренним.
Шишимарина признали виновным в нарушении закона и обычаев войны. Это преступление является международным, а значит, особенно тяжким.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 4 мая СБУ опубликовала видеопризнание оккупанта Шишимарина в убийстве гражданских.
- 11 мая прокуратура сообщила, что его дело было отправлено в суд.
- Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Он признал вину и раскаялся.
- Прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному заключению. Он признал вину и попросил простить его.