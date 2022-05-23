Пленный россиянин получил пожизненное за убийство гражданского

Российский военный Вадим Шишимарин, обвиняемый в убийстве гражданского жителя Сумщины, был приговорен к пожизненному заключению.

Источник: заседание Соломенского райсуда Киева

Детали: Суд признал доказательства против Шишимарина и пришел к выводу, что убийство было умышленным.

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Суд отверг доводы защиты, что оккупант якобы выполнил приказ, поскольку его отдал военный, не являвшийся командиром Шишимарина, а сам приказ был преступным.

Раскаяние обвиняемого суд не считает искренним.

Шишимарина признали виновным в нарушении закона и обычаев войны. Это преступление является международным, а значит, особенно тяжким.

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