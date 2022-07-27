Медведев опять помечтал о распаде Украины: даже карту опубликовал  

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев помечтал о распаде Украины и опубликовал ее карту в составе других стран.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Медведев опубликовал две карты Европы и на одной из них Украина разделена на части, якобы ее территория входит в состав других стран.

По словам Медведева, эту карту создали "западные аналитики", но он их не назвал.

Стороннику Кремля хотелось бы, чтобы Украина состояла из Киевской области, а Винницкая область почему-то отошла под протекцию Румынии.

карта, которую опубликовал Медведев

Ранее Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.

Почему это важно: Таким образом, Дмитрий Медведев опять признал, что целью России является уничтожение Украины, что причина войны - не в жителях Донбасса, не в угрозе от НАТО и тем более не в мнимых "биолабораториях" и "ядерных разработках".

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Предыстория: Россия 8 лет вела гибридную войну против Украины, оккупировав в 2014 году полуостров Крым и часть востока Украины, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное открытое вторжение в Украину.

Владимир Путин и его пропагандисты называют войну "специальной военной операцией".

Кремль лгал, что не планирует войну, что не стремится сменить власть в Украине, а своей целью называл защиту или так называемое "освобождение" Донбасса от законных властей, тогда как на самом деле желает захватить Украину полностью.

Ближайшей целью российской армии, как видится, является контроль над восточными и южными областями Украины для того, чтобы оккупированный Крым получал воду с материка и имел сухопутный путь к РФ.