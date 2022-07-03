В России заявили, что Киеву предстоит принять условия Путина
Воскресенье, 3 июля 2022, 14:50
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", ТАСС
Прямая речь Пескова: "Киеву предстоит понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ".
Детали: По словам пресс-секретаря Путина, Запад сегодня делает ставку на продолжение военных действий в Украине, и якобы "западные страны под руководством Вашингтона… не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир".
При этом Песков выразил уверенность, что "рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает, и переговоры по Украине возобновятся".
Предыстория:
- 27 июня президент Владимир Зеленский призвал собравшихся на саммите G7 мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину до конца года.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил Пескову, что не Украина начала войну, чтобы заканчивать ее "по приказу".
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