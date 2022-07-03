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В России заявили, что Киеву предстоит принять условия Путина

Ирина БалачукВоскресенье, 3 июля 2022, 14:50
В России заявили, что Киеву предстоит принять условия Путина
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", ТАСС

Прямая речь Пескова: "Киеву предстоит понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ".

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Детали: По словам пресс-секретаря Путина, Запад сегодня делает ставку на продолжение военных действий в Украине, и якобы "западные страны под руководством Вашингтона… не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир".

При этом Песков выразил уверенность, что "рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает, и переговоры по Украине возобновятся".

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Темы: РосcияУкраинавойнапереговоры
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