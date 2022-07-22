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Мэрия Никополя объявила вознаграждение за поиск предателей

Роман ПетренкоПятница, 22 июля 2022, 18:21
РАЗРУШЕНИЕ В НИКОПОЛЕ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНИЧЕНКО

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призывает и учит горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян, обещая за это деньги.

Источник: Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "Проводите гражданское задержание, вызываете полицию, передаете задержанного им. Передаете информацию о таком лице в полицию или в частные сообщения на моей странице ФБ.

В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете эквивалентную сумму 100 у.е. по курсу НБУ на день задержания".

Детали: По словам мэрии, их интересуют:                

  • Операторы квадрокоптеров
  • Люди, рисующие непонятные знаки на постройках, элементах инфраструктуры и т.д.
  • Люди, производящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру
  • Люди, запускающие сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.

Предыстория:

  • Российские военные 19 июля ударили из ракетных систем залпового огня "Град" по городу Никополь, по домам и речному порту, на двух предприятиях возникли пожары.
  • Российские захватчики ночью 20 июля в очередной раз обстреляли Никополь, выпустив из РСЗО "Град" более 30 снарядов: разрушены и повреждены частные дома, два человека погибли, девять получили ранения.
  • В ночь на 22 июля россияне выпустили по Никополю из РСЗВ 100 снарядов, погиб один человек.
  • Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал вознаграждение 100 долларов за информацию, которая поможет ловить корректировщиков российского огня в Николаевской области.

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Темы: НикопольобстрелвойнаРосcия
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