Мэрия Никополя объявила вознаграждение за поиск предателей

РАЗРУШЕНИЕ В НИКОПОЛЕ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНИЧЕНКО

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призывает и учит горожан обнаруживать предателей и сторонников россиян, обещая за это деньги.

Источник: Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "Проводите гражданское задержание, вызываете полицию, передаете задержанного им. Передаете информацию о таком лице в полицию или в частные сообщения на моей странице ФБ.

В случае подтверждения противоправной деятельности подозреваемого вы получаете эквивалентную сумму 100 у.е. по курсу НБУ на день задержания".

Детали: По словам мэрии, их интересуют:

Операторы квадрокоптеров

Люди, рисующие непонятные знаки на постройках, элементах инфраструктуры и т.д.

Люди, производящие съемку населенного пункта на мобильный, фото-видео аппаратуру

Люди, запускающие сигнальные ракеты, фейерверки и т.д.

Предыстория:

Российские военные 19 июля ударили из ракетных систем залпового огня "Град" по городу Никополь, по домам и речному порту, на двух предприятиях возникли пожары.

Российские захватчики ночью 20 июля в очередной раз обстреляли Никополь, выпустив из РСЗО "Град" более 30 снарядов: разрушены и повреждены частные дома, два человека погибли, девять получили ранения.

В ночь на 22 июля россияне выпустили по Никополю из РСЗВ 100 снарядов, погиб один человек.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал вознаграждение 100 долларов за информацию, которая поможет ловить корректировщиков российского огня в Николаевской области.