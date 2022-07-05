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Воздушные силы показали, как сбивали утром российские ракеты

Ирина БалачукВторник, 5 июля 2022, 15:23
Скриншот из видео

Командование Воздушных Сил ВСУ обнародовало видео, как украинская противовоздушная оборона сбивает российские ракеты утром 5 июля.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Воздушные Силы: "5 июля 4:00 утра. Боевая работа украинской противовоздушной обороны – подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" (г. Днепр)".

Детали: На видео видно, как ПВО перехватывает ракеты над полями и городом.

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Темы: УкраинавойнаВооруженные силы
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