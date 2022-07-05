Воздушные силы показали, как сбивали утром российские ракеты
Вторник, 5 июля 2022, 15:23
Командование Воздушных Сил ВСУ обнародовало видео, как украинская противовоздушная оборона сбивает российские ракеты утром 5 июля.
Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook
Дословно Воздушные Силы: "5 июля 4:00 утра. Боевая работа украинской противовоздушной обороны – подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" (г. Днепр)".
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Детали: На видео видно, как ПВО перехватывает ракеты над полями и городом.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Также оккупанты выпустили 6 ракет по городу Баштанка, что недалеко от Николаева.
- Кроме того, россияне 5 июля нанесли ракетные удары по Шосткинской общине Сумской области.
- Еще семь ракет оккупанты выпустили по Днепропетровской области.