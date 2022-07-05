Зеленский о разрешениях от Генштаба: Прошу не принимать без меня подобных решений

Президент Владимир Зеленский требует разъяснения от Генерального штаба о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов.

Источник: вечернее обращение главы государства 5 июля

Прямая речь: "Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов… Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений".

Что предшествовало: Генштаб напоминил, что закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года содержит норму о том, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В связи с этим, согласно первому сообщению, в целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины был разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что призывники и военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получать разрешения в территориальных центрах комплектования.

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Позднее представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины Александр Хлысь отметил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в пределах области или столицы и области – этого не нужно.