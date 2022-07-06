Новинский отказался от мандата нардепа

Бизнесмен и политик Вадим Новинский в связи с войной и оккупацией Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата Украины.

Источник: пост Вадима Новинского в Facebook

Прямая речь: "В 2019 году мне было оказано доверие избирателями города Мариуполя, интересы которых я представлял в Верховной Раде Украины на протяжении 3 лет.

Это было плодотворное время совместной работы. Вместе с городскими властями города Мариуполя мы реализовали много проектов, которые требовали законодательной поддержки и слаженного взаимодействия с правительством.

И у нас это получилось. Мариуполь стал одним из центров роста в Украине, примером самоуправления, и городом с высоким уровнем жизни. Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс. Если бы не война…

Многое из того, что было сделано, уничтожено войной. Значительная часть моих избирателей вынужденно покинули родной город".

Детали: Новинский заявил, что на протяжении всего этого времени он занимался и продолжает заниматься проблемами граждан, пострадавших от боевых действий, – и не только мариупольцев.

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По словам политика, инициированный им Фонд в честь Покрова Пресвятой Богородицы направлял в Мариуполь и в другие населенные пункты Украины гуманитарную помощь и медикаменты – и выступал в этом деле совместно с Украинской православной церковью (Московского патриархата – ред.).

Прямая речь: "В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики – время и обстоятельства диктуют другие приоритеты.

Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных храмов".

Детали: Новинский пообещал особое внимание уделять проектам "послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной".

"Уверен, что в этой практической работе я могу принести больше пользы для Украины в целом и для людей, которые поддержали меня в 2019 году", – объсянил он.

Новинский заявил, что его команда уже работает над тем, чтобы обеспечить населенные пункты Украины автомобилями "скорой помощи", медицинскими препаратами, продуктами питания.

"Впереди – реализация программ по послевоенному возрождению Украины и ее экономики, восстановлению заводов и инфраструктуры, новые проекты, которые обеспечат людям новые рабочие места", – добавил он.

Новинский добавил, что после войны будет помогать возрождению Мариуполя "всеми силами и в меру своих возможностей".

Справка: Вадим Новинский – внефракционный, в прошлом член уже запрещенной партии "Оппозиционный блок", еще ранее – член "Партии регионов". Он являлся народным депутатом нескольких созывов.

Новинский является основателем финансово-промышленной группы "Смарт-Холдинг" и владельцем блокировочного пакета компании "Метинвест".

Также Новинский является меценатом и протодиаконом УПЦ МП (Русской православной церкви в Украине). Он создал благотворительный фонд "В честь покрова Пресвятой Богородицы".