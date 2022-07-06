Генштаб отменил документ о разрешениях на перемещение военнообязанных – Залужный

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала упразднил действие документа, предусматривающего предоставление разрешений военнообязанным на выезд за пределы места жительства во время действия военного положения и объявления мобилизации.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку".

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Детали: По словам Залужного, обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконных нормативно-правовые актов, регулирующих перемещение граждан в условиях военного положения.

Он отметил, что "имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов".

Залужный также призвал украинцев к "выполнению своей конституционной обязанности по защите государства".

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Что было раньше: Президент Владимир Зеленский 6 июля поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины.

Предыстория:

Генеральный штаб ВСУ 5 июля сообщил, что разработал Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места проживания или пребывания гражданам Украины, состоящим на воинском учете, во время военного положения, поскольку таких разрешений требует закон.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил, что призывники и военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны брать разрешения в территориальных центрах комплектации.

Президент Владимир Зеленский возмутился тем, что такие решения принимают без него.

А в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения разрешения в военкомате.

Справка: Пункт 4 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года гласит, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектации.