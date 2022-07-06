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Генштаб отменил документ о разрешениях на перемещение военнообязанных – Залужный

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 15:48
Генштаб отменил документ о разрешениях на перемещение военнообязанных – Залужный
Валерий Залужный. Фото ОПУ

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала упразднил действие документа, предусматривающего предоставление разрешений военнообязанным на выезд за пределы места жительства во время действия военного положения и объявления мобилизации.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку".

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Детали: По словам Залужного, обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконных нормативно-правовые актов, регулирующих перемещение граждан в условиях военного положения.

Он отметил, что "имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов".

Залужный также призвал украинцев к "выполнению своей конституционной обязанности по защите государства".

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Что было раньше: Президент Владимир Зеленский 6 июля поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины.

Предыстория:

  • Генеральный штаб ВСУ 5 июля сообщил, что разработал Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места проживания или пребывания гражданам Украины, состоящим на воинском учете, во время военного положения, поскольку таких разрешений требует закон.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил, что призывники и военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны брать разрешения в территориальных центрах комплектации.
  • Президент Владимир Зеленский возмутился тем, что такие решения принимают без него.
  • А в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения разрешения в военкомате.

Справка: Пункт 4 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года гласит, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектации.

Темы: ЗалужныйУкраиназаконодательствоВоенное положение
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