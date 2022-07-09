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Зеленский объяснил, почему уволил послов и анонсировал важные новости

Катерина ТищенкоСуббота, 9 июля 2022, 22:33
Зеленский объяснил, почему уволил послов и анонсировал важные новости
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский пояснил, что увольнение им послов Украины в некоторых странах является вопросом ротаций.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротаций, обычная часть дипломатической практики.

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В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и другие будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел".

Детали: В обращении Зеленский также анонсировал важные новости от представителей правительства на следующей неделе.

"Уже готовлюсь к новой неделе, будут важные новости, в частности, от представителей правительства", - сказал он.

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Кроме того, президент поблагодарил США за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи на 400 млн долларов.

"Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам именно антитеррористические шаги, позволяет уменьшать российские удары их ракетами по нашим живым людям", - сказал он.

По словам президента, реально остановить террористические действия РФ "можно только оружием, современным и мощным".

Что предшествовало: В субботу Зеленский уволил послов Украины в Германии и Венгрии, а также в Чехии, Норвегии и еще ряде стран.

8 июля президент США Джо Байден подписал указ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

Темы: Зеленскийдипломатические отношенияСШАКабинет министров
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