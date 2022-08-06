Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в Мариуполе готовят "суд" над защитниками, собирают клетки в филармонии - горсовет

"Украинская правда"Суббота, 6 августа 2022, 16:26
Оккупанты в Мариуполе готовят суд над защитниками, собирают клетки в филармонии - горсовет
Фото: Мариупольский горсовет

Мариупольский городской совет сообщает, что на сцене филармонии в городе оккупанты начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести псевдосуд над украинскими военнопленными.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно: "Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры - 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный суд над защитниками Украины".

Реклама:
 

Детали: Городской голова города Вадим Бойченко призвал мировое сообщество, включая ООН и Международный Красный Крест вмешаться, чтобы "не допустить в Мариуполе второй Еленовки".

 

Что предшествовало:

  • В июле украинская разведка сообщала, что российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев.
  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: