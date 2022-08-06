Оккупанты в Мариуполе готовят "суд" над защитниками, собирают клетки в филармонии - горсовет

Мариупольский городской совет сообщает, что на сцене филармонии в городе оккупанты начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести псевдосуд над украинскими военнопленными.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно: "Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры - 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный суд над защитниками Украины".

Детали: Городской голова города Вадим Бойченко призвал мировое сообщество, включая ООН и Международный Красный Крест вмешаться, чтобы "не допустить в Мариуполе второй Еленовки".

Что предшествовало: