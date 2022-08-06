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Оккупанты в Мариуполе готовят "суд" над защитниками, собирают клетки в филармонии - горсовет

"Украинская правда"Суббота, 6 августа 2022, 16:26
Фото: Мариупольский горсовет

Мариупольский городской совет сообщает, что на сцене филармонии в городе оккупанты начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести псевдосуд над украинскими военнопленными.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно: "Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры - 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный суд над защитниками Украины".

 

Детали: Городской голова города Вадим Бойченко призвал мировое сообщество, включая ООН и Международный Красный Крест вмешаться, чтобы "не допустить в Мариуполе второй Еленовки".

 

Что предшествовало:

  • В июле украинская разведка сообщала, что российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев.
  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

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Темы: МариупольвойнаУкраинаРосcия
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