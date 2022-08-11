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Обязательная эвакуация будет не только с Донетчины – Верещук

"Украинская правда"Четверг, 11 августа 2022, 15:24
Обязательная эвакуация будет не только с Донетчины – Верещук
Эвакуация из Донецкой области, председатель Донецкой ОВА в телеграмм

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прогнозирует распространение требования об эвакуации с Донецкой области на другие регионы Украины.

Источник: Верещук на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 11 августа

Прямая речь: "Обязательная эвакуация из Донецкой области осуществляется впервые, и она пока единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывает на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшение ситуации. А с наступлением осенне-зимнего" отопительного периода точно ухудшится (ситуация - ред.), а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено".

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Детали: По ее словам, целями вражеских атак могут быть объекты теплоэнергетики. В частности, часть городов и поселков в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях может остаться без отопления и электроэнергии.

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Темы: ВерещукэвакуацияДонецкая область
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