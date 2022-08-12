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ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Новой Каховки - "Юг"

Евгений КизиловПятница, 12 августа 2022, 13:50
ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Новой Каховки - Юг
Getty Images

Вооруженные силы Украины ракетным ударом ликвидировали склад боеприпасов российской армии в районе села Веселое Херсонской области.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: Сообщается, что в ночь на пятницу удачно отработали ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

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Во время удара, кроме боеприпасов, враг потерял 11 военных. Окончательные потери россиян еще подсчитываются.

 

Предыстория:

  • Утром 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
  • В Министерстве обороны Украины заявили, что не знают причины взрывов и пожара на территории аэродрома.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов. А сервис Planet Labs опубликовал спутниковые фото, которые это доказывают.

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Темы: войнаХерсонская областьРосcияВооруженные силы
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