Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Новой Каховки - "Юг"

Евгений КизиловПятница, 12 августа 2022, 13:50
Getty Images

Вооруженные силы Украины ракетным ударом ликвидировали склад боеприпасов российской армии в районе села Веселое Херсонской области.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: Сообщается, что в ночь на пятницу удачно отработали ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

Во время удара, кроме боеприпасов, враг потерял 11 военных. Окончательные потери россиян еще подсчитываются.

 

Предыстория:

  • Утром 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
  • В Министерстве обороны Украины заявили, что не знают причины взрывов и пожара на территории аэродрома.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов. А сервис Planet Labs опубликовал спутниковые фото, которые это доказывают.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаХерсонская областьРосcияВооруженные силы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет

США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон

Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп

ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа – WSJ

Amnesty International отреагировала на действия россиян на Запорожской АЭС

фотоСтрельба в Черногории: минимум 11 погибших, среди них дети

Все новости...
война
Болгария экстрадирует в РФ россиянина, который сжег свой паспорт, протестуя против войны в Украине
ВСУ показали, как уничтожают склад боеприпасов и "Град" врага
СБУ установила соратника Кадырова, причастного к зверствам на Киевщине
Последние новости
23:43
Расследование ФБР может обернуться для Трампа заключением – Politico
23:31
Воздушные силы о взрывах в Крыму: Болезненный удар для России, но взлетная полоса работает
23:18
Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для россиян: Европа – не супермаркет
23:00
В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки в рамках "зерновой инициативы"
22:50
Почти все завербованные "вагнеровцами" на войну заключенные двух колоний РФ погибли – росСМИ
22:49
США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон
22:26
Совет по противодействию дискриминации Румынии вызывает Орбана из-за его скандального выступления
22:22
обновленоРоссияне ударили 5 ракетами по Запорожью: есть погибшая и раненые
22:17
Число мигрантов в ЕС выросло на 86% за первые 7 месяцев года
22:11
В США совершено покушение на писателя Рушди, которого угрожал убить Иран
Все новости...