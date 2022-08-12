ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов возле Новой Каховки - "Юг"

Вооруженные силы Украины ракетным ударом ликвидировали склад боеприпасов российской армии в районе села Веселое Херсонской области.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: Сообщается, что в ночь на пятницу удачно отработали ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

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Во время удара, кроме боеприпасов, враг потерял 11 военных. Окончательные потери россиян еще подсчитываются.

Предыстория:

Утром 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.

В Министерстве обороны Украины заявили, что не знают причины взрывов и пожара на территории аэродрома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов. А сервис Planet Labs опубликовал спутниковые фото, которые это доказывают.