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ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту, руководство оккупантов убегает – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 августа 2022, 16:27
Антоновский мост, иллюстративное фото Wikipedia

В ночь на воскресенье ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсонской области.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Да, мы продолжаем огневой контроль за транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку намерены помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередные "жесты доброй воли" в нужном нам направлении.

Снова был нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной".

Детали: Гуменюк подтвердила, что ВСУ уже атаковали Антоновский мост, железнодорожный мост в Херсоне и Каховский мост.

Она также отметила, что в результате этих ударов повреждены все стационарные каналы поставок тяжелого вооружения российских войск с левого на правый берег Днепра в Херсонской области.

"Это означает, что тяжелая техника и перевозка запасов боеприпасов чрезвычайно усложнены до невозможности. Мы продолжаем уточнять все результаты, и когда получим абсолютную оценку, в том числе экспертную, чтобы понимать, что эти артерии уже не могут использоваться, тогда провозгласим это", - сказала она.

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По словам Гуменюк, сейчас руководящий состав военных подразделений РФ "понемногу использует эти остатки транспортных путей для эвакуации на левый берег для того, чтобы чувствовать себя в безопасности".

"Во-первых, это означает, что важность этой операции резко перемещается вместе с командованием. А для рядового личного состава это означает, что им приходится оставаться на месте и принимать решение судьбы. Украина – страна гуманитарная и соблюдает нормы международного гуманитарного права, поэтому в плену им будет гораздо лучше, чем даже после возвращения в собственную страну", - отметила руководитель объединенного пресс-центра.

Она напомнила российским военным, что, если они сложат оружие и останутся в обменном фонде, у них "есть шанс сохранить свой генофонд".

Предыстория:

  • 10 августа Вооруженные силы Украины повредили Каховский мост в Херсонской области, в ночь на 13 августа по нему был нанесен новый удар. Он был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в Херсонской области в достаточном количестве.
  • Ранее ВСУ удачно вывели из строя еще два моста в этом районе.
  • 13 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что весь руководящий состав российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра.

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Темы: Херсонская областьвойнаоккупация
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