Рада продлила военное положение на всю осень

Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Также парламент поддержал утверждение указа о продолжении мобилизации.

Что предшествовало: Проекты законов об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7664) и утверждении указа "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№7665) президент внес в парламент 12 августа.

Предыстория: