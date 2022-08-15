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Рада продлила военное положение на всю осень

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 14:43
Рада продлила военное положение на всю осень
Фото: Wikipedia

Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней, до 21 ноября.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Также парламент поддержал утверждение указа о продолжении мобилизации.

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Что предшествовало: Проекты законов об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№7664) и утверждении указа "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№7665) президент внес в парламент 12 августа.

Предыстория:

  • Военное положение в Украине было введено в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года, хотя необъявленная война длилась уже 8 лет.
  • Верховная Рада дважды продлевала военное положение на 30 дней, а 22 мая – на 90 дней, до 23 августа. Так же с мобилизацией.

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Темы: войнаВерховная Рада
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