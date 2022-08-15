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РФ накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами. Возможно, готовится удар - СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 21:47
РФ накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами. Возможно, готовится удар - СМИ

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" считает, что на территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси накопилось большое количество зенитно-ракетных комплексов с около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

Источник: мониторинговая группа "Белорусский Гаюн"

Дословно: "Благодаря снимкам из космоса наша команда смогла… составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябровке".

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Детали: На аэродроме находятся от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь".

Также там расположен склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракет для ЗРК С-300/400.

Группа указывает, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", откуда их везут в Зябровку.

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Аналитики также предполагают, что в этом районе "идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели".

Дословно: "Об этом говорит и то, что с момента последнего массированного обстрела – 28 июля – с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты…

Кроме того, там (в Зябровке – ред.) дислоцируется большое количество машин разного военного значения, инженерная техника, окопы, палатки. Нам также известно, что в окрестностях аэродрома находятся танки Т-72 и ОТРК "Искандер", которые не видны на снимке".

Предыстория:

  • 11 августа "Белорусский Гаюн" показал видео взрыва в районе аэродрома "Зябровка" вблизи Гомеля.
  • В ночь на четверг появились сообщения, что в районе аэродрома "Зябрівка", который находится недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки.
  • Впоследствии Министерство обороны Беларуси озвучило официальную версию ночных взрывов и вспышек на военном аэродроме "Зябровка" – это якобы возгорание "одной из единиц техники".

Темы: БеларусьРосcия
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