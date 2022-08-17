Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск пошутил, что собирается купить "Манчестер Юнайтед"

Анастасия КалатурСреда, 17 августа 2022, 04:43
ФОТО: GETTY

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что покупает английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Источник: Маск в Twitter

Дословно: "Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", всегда пожалуйста".

Обновлено. Вскоре Маск в ответ на вопрос, написал ли он твит всерьез, ответил, что "нет, это давняя шутка в Твиттере" и что он не покупает спортивных команд. Хотя, по его словам, будь это какая-то команда, то это был бы "Манчестер Юнайтед", поскольку они были любимой командой Маска в детстве. Сейчас командой владеет американская семья Глейзер, которая приобрела клуб в 2005 году за около 1 млрд дол.

Также Маск написал, что он не покупает "Кока-колу", чтобы вернуть туда кокаин, несмотря на чрезвычайную популярность такого шага". 27 апреля он тоже пошутил о покупке "Кока-колы".

 

Напомним: Ранее Маск хотел приобрести соцсеть Twitter, но решил расторгнуть сделку на приобретение. Он заявил, что Twitter "не предоставил или отказался" передать информацию, которая помогла бы Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети. Twitter пытается найти доказательства того, что Маск пытался сорвать финансирование сделки.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Маск
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоГенсек ООН прибыл во Львов

В скором времени на фронте ожидаются "очень острые события" – ГУР

фото, видеоВ Новой Каховке уничтожили базу оккупантов

В МИДе призвали Deutsche Welle обратить внимание на манипуляции российской редакции

Три лидера G7 подтвердили участие в онлайн-саммите Крымской платформы

В центре Мелитополя возле комендатуры оккупантов раздался взрыв – мэр

Все новости...
Маск
Суд приказал Twitter предоставить Маску документы экс-руководителя соцсети – СМИ
Юристы Маска хотят допросить на суде сотрудников Twitter – СМИ
Маск продал акций Tesla почти на 7 миллиардов долларов
Последние новости
18:47
Зависевший от РФ немецкий НПЗ теперь использует нефть из США – Bloomberg
18:44
Кто отсиживается на Лазурном берегу во время войны - видео
18:40
фото, видеоЗакарпатские "солнышки" затрофеили российский танк-опорный пункт
18:16
Во Львовском горсовете разоблачили чиновницу, которая переправляла уклонистов за границу
18:01
АМКУ оштрафовал КГГА и Киевтранспарксервис за завышенные тарифы на парковку
17:56
Против ликвидации кинонаследия: в Минкульте отреагировали на реорганизацию Довженко-Центра
17:42
Оккупанты установили КПП перед въездом на Керченский мост в Крыму
17:30
фотоГенсек ООН прибыл во Львов
17:25
В Украине арестовали имущество связанного с РФ производителя полуфабрикатов на 350 миллионов
17:22
ГБР изучит, законно ли пересекли границу "бойцы батальона Монако"
Все новости...