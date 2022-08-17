Маск пошутил, что собирается купить "Манчестер Юнайтед"

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что покупает английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Источник: Маск в Twitter

Дословно: "Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", всегда пожалуйста".

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Обновлено. Вскоре Маск в ответ на вопрос, написал ли он твит всерьез, ответил, что "нет, это давняя шутка в Твиттере" и что он не покупает спортивных команд. Хотя, по его словам, будь это какая-то команда, то это был бы "Манчестер Юнайтед", поскольку они были любимой командой Маска в детстве. Сейчас командой владеет американская семья Глейзер, которая приобрела клуб в 2005 году за около 1 млрд дол.

Также Маск написал, что он не покупает "Кока-колу", чтобы вернуть туда кокаин, несмотря на чрезвычайную популярность такого шага". 27 апреля он тоже пошутил о покупке "Кока-колы".

Напомним: Ранее Маск хотел приобрести соцсеть Twitter, но решил расторгнуть сделку на приобретение. Он заявил, что Twitter "не предоставил или отказался" передать информацию, которая помогла бы Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети. Twitter пытается найти доказательства того, что Маск пытался сорвать финансирование сделки.