На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО

Российские и местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе, однако власти захватчиков уверяют, что в регионе работает противовоздушная оборона.

Источник: "Крым.Реалии", телеграмм-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева

Детали: Развожаев утверждает, что над аэродромом Бельбек "средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат".

Также он уверяет, что никаких повреждений нет, и никто не пострадал.

Это уже второй за вечер якобы сбитый россиянами в Крыму беспилотник, по версии оккупантов.

Журналист агентства Reuters со ссылкой на источники в оккупированном Крыму пишет, что в районе Севастополя прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

AT LEAST FOUR EXPLOSIONS ROCK CITY OF SEVASTOPOL IN RUSSIAN-ANNEXED CRIMEA - LOCAL SOURCES - Reuters News

CRIMEAN SOURCES SAY BLASTS TOOK PLACE IN THE VICINITY OF THE BELBEK MILITARY AIRPORT NORTH OF SEVASTOPOL - Reuters News