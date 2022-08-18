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На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО

Мазуренко Алена Четверг, 18 августа 2022, 23:11

Российские и местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе, однако власти захватчиков уверяют, что в регионе работает противовоздушная оборона.

Источник: "Крым.Реалии", телеграмм-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева

Детали: Развожаев утверждает, что над аэродромом Бельбек "средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат".

Также он уверяет, что никаких повреждений нет, и никто не пострадал.

Это уже второй за вечер якобы сбитый россиянами в Крыму беспилотник, по версии оккупантов.

Журналист агентства Reuters со ссылкой на источники в оккупированном Крыму пишет, что в районе Севастополя прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Напомним:

  • Также вечером 18 августа жители Керчи в оккупированном Крыму слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО. По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв. Оккупанты заявили, что в Керчи работало ПВО и они якобы сбили беспилотник.
  • Кроме того, вечером 18 августа россияне сообщили, что в районе села Тимоново Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами. Жителей сел Тимоново и Солот эвакуируют на безопасное расстояние.

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Темы: Крымвзрывоккупация
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