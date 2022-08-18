На военном аэродроме в Севастополе слышат взрывы, власти оккупантов говорят о ПВО
Российские и местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе, однако власти захватчиков уверяют, что в регионе работает противовоздушная оборона.
Источник: "Крым.Реалии", телеграмм-канал так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева
Детали: Развожаев утверждает, что над аэродромом Бельбек "средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат".
Также он уверяет, что никаких повреждений нет, и никто не пострадал.
Это уже второй за вечер якобы сбитый россиянами в Крыму беспилотник, по версии оккупантов.
Журналист агентства Reuters со ссылкой на источники в оккупированном Крыму пишет, что в районе Севастополя прогремели по меньшей мере четыре взрыва.
AT LEAST FOUR EXPLOSIONS ROCK CITY OF SEVASTOPOL IN RUSSIAN-ANNEXED CRIMEA - LOCAL SOURCES - Reuters News— Felix Light (@felix_light) August 18, 2022
CRIMEAN SOURCES SAY BLASTS TOOK PLACE IN THE VICINITY OF THE BELBEK MILITARY AIRPORT NORTH OF SEVASTOPOL - Reuters News— Felix Light (@felix_light) August 18, 2022
Напомним:
- Также вечером 18 августа жители Керчи в оккупированном Крыму слышали взрывы, оккупанты заявили о срабатывании системы ПВО. По данным из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. В 20:56 раздался еще один мощный звук, похожий на взрыв. Оккупанты заявили, что в Керчи работало ПВО и они якобы сбили беспилотник.
- Кроме того, вечером 18 августа россияне сообщили, что в районе села Тимоново Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами. Жителей сел Тимоново и Солот эвакуируют на безопасное расстояние.