Шойгу заявил, что оккупация Донецкой области идет "по плану"
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская оккупация Донецкой области идет по плану.
Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Шойгу селекторном совещании 2 августа
Пряма речь Шойгу: "После взятия под контроль территории "Луганской народной республики" планово освобождается "Донецкая народная республика"".
Детали: По словам министра обороны РФ, за последнее время оккупанты захватили 6 населенных пунктов: Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.
Также он добавил, что россияне оккупировали крупнейшую в Европе Углегорскую теплоэлектростанцию с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт.
Почему это важно: Президент РФ Владимир Путин, который собирался за 2 дня захватить Киев и всю Украину, позже пытался представить своему электорату оккупацию Луганской и Донецкой областей как победу в войне. Но бойцы ВСУ продолжают держать оборону и не дают захватчикам продвигаться.
Предыстория:
- 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.
- 20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину и пригрозил захватом новых территорий в случае поставок Украине дальнобойного оружия.