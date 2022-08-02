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Шойгу заявил, что оккупация Донецкой области идет "по плану"

Ирина БалачукВторник, 2 августа 2022, 13:48
Сергей Шойгу. Фото РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская оккупация Донецкой области идет по плану.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Шойгу селекторном совещании 2 августа

Пряма речь Шойгу: "После взятия под контроль территории "Луганской народной республики" планово освобождается "Донецкая народная республика"".

Детали: По словам министра обороны РФ, за последнее время оккупанты захватили 6 населенных пунктов: Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.

Также он добавил, что россияне оккупировали крупнейшую в Европе Углегорскую теплоэлектростанцию с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт.

Почему это важно: Президент РФ Владимир Путин, который собирался за 2 дня захватить Киев и всю Украину, позже пытался представить своему электорату оккупацию Луганской и Донецкой областей как победу в войне. Но бойцы ВСУ продолжают держать оборону и не дают захватчикам продвигаться.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.
  • 20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину и пригрозил захватом новых территорий в случае поставок Украине дальнобойного оружия.

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Темы: РосcияДонецкая областьоккупациявойна
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