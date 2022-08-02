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"Азов" входит в состав Нацгвардии: в ведомстве ответили на незаконное решение России

Мазуренко Алена Вторник, 2 августа 2022, 19:09
фото: НГУ

В Национальной гвардии, в состав которой входит полк "Азов", считают, что одной из целей войны для россиян является уничтожение украинских защитников из "Азова", поэтому они придумывают о них ужасающие истории и решили признать их так называемой террористической организацией.

Источник: Национальная гвардия Украины

Дословно: "После ужасной казни украинских военнопленных в н.п. Аленовка Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений.

Однако инициаторы законов руководствовались созданным в собственных СМИ образом и даже не понимали, что речь идет об отдельном отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе.

Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Это не отдельный "полк", а структурное подразделение в составе Нацгвардии – военного формирования в подчинении МВД, которое создано и на законных основаниях функционирует в государстве и продолжает выполнять боевые задачи по защите государства".

Детали: В НГУ подчеркивают, что Россия из-за собственных нарративов и пропаганды в своих и иностранных СМИ стремится сделать "Aзов" так называемым "неонацистским полком".

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Для этого РФ постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о деятельности полка, его воинов делает объектом устрашения людей в России и мире, а его уничтожение одной из целей войны.

Что этому предшествовало:

  • Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" "террористической организацией" и запретил его деятельность на территории РФ.
  • Полк "Азов" после того, как в России его признали "террористической организацией", заявил, что мировое сообщество должно признать РФ государством-террористом.
  • Недавно посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

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Темы: АзовНацгвардияРосcиявойна
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