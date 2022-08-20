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Украинская авиация нанесла 11 ударов по позициям врага – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 августа 2022, 01:28
Украинская авиация нанесла 11 ударов по позициям врага – командование Юг
иллюстративное фото armyinform

В пятницу на южных рубежах защиты авиация ВСУ 11 раз избивала по враждебным позициям.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение дня (враг – ред.) пытался улучшить тактическое положение путем проведения штурмовых действий в направлении Благодатное - Партизанское силами в два десантно-штурмовых отделения при поддержке танков, бронированной техники и артиллерии.

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Вечером силами к взводу с Александровки пытался продвинуться в сторону Таврического. Удачи не имел, отступил.

Ограниченный в движении по суше, применил уже привычную тактику авиационных ударов штурмовиком и вертолетами по позициям вдоль линии столкновения. Без наших потерь".

Детали: Тяжелой 152-х мм артиллерией россияне продолжали обстреливать Марганец, а "Градами" били по Мировской общине Никопольщины. Есть раненые гражданские лица, разрушены здания заведения социальной инфраструктуры, повреждены 5 частных домов.

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Украинская авиация нанесла 11 ударов по враждебным позициям в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

Продолжая выполнение огневых задач, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ повлекли потери врага в количестве: 17 захватчиков, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1", 4 единицы автомобильной и бронированной техники. Окончательные потери врага дознаются.

Корабельная группировка вражеского флота из 12 кораблей и катеров маневрирует вдоль крымского побережья, укрываясь от вероятного поражения. Но наготове держит 2 надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами и 2 БДК.

Темы: Вооруженные силывойнаавиа
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