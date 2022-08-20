Федоров: В "Дії" готовят неожиданные новинки и англоязычную версию документов

В ближайшее время в "Дії" планируют запустить покупку военных облигаций, оформление выезда детей за границу, растаможку автомобилей и ипотеку.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Укринформу"

Прямая речь Федорова: "Планируем запуск покупки ОВГЗ в "Дії" уже в августе. Должны до сентября успеть, потому что у нас уже все готово. Мы, в сущности, договариваемся только с маркетами – Google Play Store и App Store – о быстрой публикации обновлений в "Дії". В последнее время там долго проходила модерация, но надеемся, что в ближайшую неделю-две – запустим".

Детали: Также в скором времени в "Дії" можно будет оформить разрешение на выезд детей за границу.

Федоров рассказал, что уже сделали техническую часть и подали в профильный комитет ВР поправку к соответствующему законопроекту, который в первом чтении Рада уже поддержала. С процесса оформления разрешения уберут нотариусов.

По словам министра, отец или мать ребенка в несколько кликов смогут получить разрешение, а вся информация будет автоматически попадать в систему пограничников. Разрешение будет бесплатным, а его оформление "будет занимать всего 30 секунд".

Федоров подчеркнул, что эта услуга заработает "буквально через неделю-две" после принятия правки парламентом и подписания закона президентом. Министр отметил, что "теоретически в течение месяца это вполне реально сделать".

ВИДЕО ДНЯ

Также Минцифры работает над растаможкой автомобилей в "Дії". Если Рада примет соответствующий законопроект, то, по словам министра, в "Дії" запустят все "очень быстро, ведь около 90% продукта уже готово".

Продолжается работа и над оформлением ипотеки в приложении.

Федоров рассказал, что по условиям, разработанным правительством, на первом этапе ипотека под 3% будет доступна для украинских военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых. Этот этап стартует уже в октябре. Второй этап планируется в начале 2023 года – тогда кредит на жилье под 7% смогут получить все украинцы.

Также, по словам министра, сейчас переводят в "Дії" на английский язык загранпаспорт, водительское удостоверение и "техпаспорт", чтобы украинцы могли использовать эти документы за рубежом. Он подчеркнул, что права и "техпаспорт" получат международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде.

"Функция (англоязычных документов – ред.) уже фактически готова и мы планируем, что ее запуск состоится вместе с запуском военных облигаций, пенсионным удостоверением и видом на постоянное и временное проживание. Это будет комплексное обновление. Кстати, мы еще не анонсировали, но в начале зимы планируем провести новый Diia Summit… Представим много революционных услуг. В "Дії" появятся новые неожиданные функции, которые будут значительно упрощать жизнь украинцев. Также расскажем о нашем видении переосмысления всего продукта", – подытожил Федоров.