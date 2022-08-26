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Зеленский обсудил сотрудничество с ведущим Джимми Феллоном

Станислав ПогориловПятница, 26 августа 2022, 19:42
Фото: Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с американским телеведущим и актером Джимми Фэллоном и обсудил с ним возможное сотрудничество.

Источник: Зеленский в Telegram, пресс-служба ОПУ

Прямая речь Зеленского: "Пообщались в формате видеосвязи с американским телеведущим, актером Джимми Феллоном. Обсудили варианты сотрудничества для привлечения еще большего внимания миру к событиям в Украине".

Дословно: Зеленский подчеркнул, что нельзя привыкать к войне в Европе в XXI веке. По его словам, эту тему нужно постоянно поднимать, и помочь Украине в этом могут известные люди.

В свою очередь руководитель ОПУ Андрей Ермак по видеосвязи пообщался с Брайаном Фогелем, американским режиссером, автором оскаровского документального фильма о допинговом скандале "Икар".

Ермак сказал, что сегодня крайне важно удерживать фокусе внимания мира на происходящем в Украине и помощь таких художников, как Фогель, будет способствовать этому.

Со своей стороны Фогель выразил поддержку Украине и ее народу, а также сказал, что хотел бы снять масштабный фильм о нынешних событиях в нашей стране.

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Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакУкраина
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