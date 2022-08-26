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Привернути увагу до України: Зеленський обговорив співпрацю з ведучим Джиммі Феллоном

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 серпня 2022, 19:42
Привернути увагу до України: Зеленський обговорив співпрацю з ведучим Джиммі Феллоном
Фото: Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський поспілкувався по відеозв’язку з американським телеведучим та актором Джиммі Феллоном і обговорив з ним можливу співпрацю.

Джерело: Зеленський у Telegram, пресслужба ОПУ

Пряма мова Зеленського: "Поспілкувалися у форматі відеозв’язку з американським телеведучим, актором Джиммі Феллоном. Обговорили варіанти співпраці для привернення іще більшої уваги світу до подій в Україні".

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Дослівно: Зеленський підкреслив, що не можна звикати до війни у Європі у XXI столітті. За його словами цю тему потрібно постійно піднімати, і допомогти Україні у цьому можуть відомі люди.

У свою чергу керівник ОПУ Андрій Єрмак по відеозв’зяку поспілкувався з Браяном Фогелем, американським режисером, автором оскарівського документального фільму про допінговий скандал "Ікар".

Єрмак сказав, що сьогодні вкрай важливо утримувати фокус уваги світу на тому, що відбувається в Україні, і допомога таких митців, як Фогель, сприятиме цьому.

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Зі свого боку Фогель висловив підтримку Україні та її народові, а також сказав, що хотів би зняти масштабний фільм про нинішні події в нашій країні.

Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакУкраїна
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